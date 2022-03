Guerra na Ucrânia: editora interrompe jornal em TV russa com protesto contra o conflito

Há 46 minutos

Uma editora do canal 1 da Rússia invadiu o set do programa de notícias Vremya

Antes do protesto, que aconteceu no telejornal noturno, ela havia gravado um vídeo no qual chamou os eventos na Ucrânia de "crime" e disse ter vergonha de trabalhar para o que chamou de propaganda do Kremlin.