Resumo: quantas pessoas já morreram na guerra entre Rússia e Ucrânia?

Há 33 minutos

Quantas pessoas já morreram até aqui na guerra entre Rússia e Ucrânia? Essa tem sido uma das perguntas de mais difícil resposta neste conflito. Os governos de Rússia e Ucrânia não têm apresentado boletins constantes com números de mortos — e os poucos dados divulgados até agora não tem sido verificados de forma independente. A BBC News Brasil resume aqui o momento atual do conflito. Clique nos links destacados para se aprofundar nos temas.

O número de mortos no confronto entre Rússia e Ucrânia até agora varia de acordo com diferentes balanços: morreram 636 civis (segundo a ONU, até o dia 14/3), pelo menos 1,3 mil soldados ucranianos (segundo o presidente da Ucrânia, em 13/3), 2,3 mil civis ucranianos só em Mariupol (segundo o governo ucraniano em 15/3) e 498 soldados russos (segundo governo russo em 2/3, no começo da invasão).