Guerra na Ucrânia: o bombardeio russo que destruiu uma família em Irpin

Há 1 hora

Myhailo e Maryna com o neto, que sobreviveu ao ataque

"Ele era tudo o que eu poderia sonhar, um exemplo do que um homem deveria ser", diz Maryna.

Maryna quer contar sua história em nome de Myhailo, 54 anos, e do filho Serhiy, de 32, que também foi morto no ataque.

Conversamos por videochamada, já que Maryna está agora abrigada com parentes distantes no oeste da Ucrânia, junto com a filha Yanna e o neto. O menino de três anos se chama Myhailo, em homenagem ao avô que ele adorava.