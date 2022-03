Guerra na Ucrânia: como pequena vila rural conseguiu conter avanço militar russo

Há 21 minutos

A vitória teria permitido que as forças russas avançassem mais a oeste ao longo da costa do Mar Negro em direção ao enorme porto de Odessa e a uma importante usina nuclear.

"É difícil explicar como fizemos isso. É graças ao espírito de luta do nosso povo local e ao exército ucraniano", disse o prefeito de Voznesenk, Yevheni Velichko, de 32 anos, de colete à prova de balas, acompanhado por seus guardas, do lado de fora da prefeitura.

"Os russos não sabiam para onde olhar ou de onde viria o próximo ataque. Eu nunca vi a comunidade se unir assim", disse ele, de pé ao lado dos destroços retorcidos da ponte, que as forças ucranianas destruíram a poucas horas do primeiro ataque russo.

Os rastros de tanques russos ainda estão marcados no jardim de Svetlana Nikolaevna, na vila de Rakove, no extremo sul de Voznesenk, onde ocorreram alguns dos combates mais pesados.

"Voltei para pegar algumas roupas no segundo dia. Havia feridos deitados por toda parte. Dez, eu acho. Limpei a maior parte do sangue", disse ela.

"Não os considero seres humanos [depois do que fizeram aqui]. Mas seria errado deixá-los no campo, ainda assustando as pessoas mesmo depois de suas mortes", afirmou."Estes russos estão doentes da cabeça, então teremos que ficar alertas. Mas a vitória virá e vamos expulsar os russos de todas as nossas terras."