Crédito, EPA Legenda da foto, Vladimir Putin já listou recentemente exigências para colocar fim ao conflito na Ucrânia

Quais são as exigências de Putin para cessar o ataque na Ucrânia? A BBC News Brasil resume aqui o momento atual do conflito iniciado no dia 24 de fevereiro, com a invasão da Ucrânia por tropas russas. Clique nos links destacados para se aprofundar nos temas.

Entre as demandas do presidente russo estão a não aderência da Ucrânia à Otan, o desarmamento e a proteção da língua russa no país, o reconhecimento de territórios separatistas e da Crimeia e o processo chamado por ele de "desnazificação".

Próxima de completar um mês, a guerra entre Rússia e Ucrânia já matou milhares de pessoas — entre combatentes e civis — e destruiu centenas de construções nas cidades ucranianas. Até agora, ocorreram alguns episódios de cessar-fogo e encontros entre oficiais do governo para negociações. Mas o que de fato Vladimir Putin, presidente da Rússia, quer em troca de acabar com a guerra?

Em primeiro lugar, uma garantia, talvez até mesmo a ser escrita na Constituição da Ucrânia, de que o país não tem intenção de aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em um futuro próximo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já sinalizou durante o conflito que adotaria tal posição.

O governo russo também pediu o processo de desarmamento para garantir que o país não seja uma ameaça à Rússia, além da proteção à língua russa no país.

Outra demanda, ainda que os detalhes não sejam totalmente conhecidos, é que o governo ucraniano abra mão dos territórios separatistas no Leste, Donetsk e Lugansk.

Também é possível assumir que a Rússia exigirá que a Ucrânia aceite formalmente que a Crimeia, que pertencia à Ucrânia até a anexação ilegal russa em 2014, passe de fato a pertencer ao território russo. Se essa for a demanda de Putin for atendida, seria considerada uma grande perda para a Ucrânia. De toda forma, a anexação russa da Crimeia é um fato, ainda que a Rússia não tenha o direito legal de possuir a região e também tenha assinado um tratado internacional, antes de Vladimir Putin chegar ao poder, aceitando que a Crimeia fazia parte da Ucrânia.

Por fim, uma meta menos tangível exigida pelo Kremlin é a promoção do que a Rússia chama de "desnazificação". Putin acusa o atual governo ucraniano, comandado pelo presidente judeu Volodymyr Zelensky, de ser nazista — sem qualquer prova disso. Com isso, o russo evoca coletivas dos ataques de Adolf Hitler na Europa, especialmente da invasão dos nazistas contra a então União Soviética, e a noção de genocídio e limpeza étnica contra um povo — nesse caso, contra os separatistas russos na Ucrânia — e tenta caracterizar seus atos não como agressão a um outro país, como o acusam Ucrânia, EUA e Europa Ocidental, mas como uma tentativa de defesa.

Especialistas analisam que um acordo de paz pode levar muito tempo para ser resolvido, mesmo que um cessar-fogo pare o derramamento de sangue durante as negociações. Apesar disso, é de interesse de ambos os países envolvidos que a guerra acabe o quanto antes. Para a Ucrânia, o saldo tem sido a perda de milhares de vidas, além da destruição massiva de cidades, o que exigirá tempo e dinheiro para a reconstrução. Para a Rússia, além de muitos combatentes mortos na disputa, há as consequências causadas pelas duras sanções econômicas impostas por potências globais, que têm prejudicado a economia do país e já aflige o dia a dia de quem mora no país.

