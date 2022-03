Guerra na Ucrânia: as crianças vítimas da guerra em Mariupol, cidade mais atacada pela Rússia

Há 28 minutos

Guerra na Ucrânia: as crianças vítimas dos bombardeios russos em Mariupol

Legenda do vídeo,

A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A jovem Masha está entre as centenas de civis feridos em bombardeios russos nas últimas três semanas

Centenas de pessoas foram evacuadas e trazidas para cá. Suas feridas físicas são óbvias e podem, até certo ponto, cicatrizar. Mas o trauma psicológico viverá com elas para sempre.

Fim do Talvez também te interesse

Os médicos daqui e os pais que perderam filhos nos pediram para contar suas histórias, entre elas o Dr. Yuri Borzenko, chefe do Hospital Infantil. Ele não consegue esconder seu ódio pelo que a Rússia está fazendo.

"Odeio a Rússia", diz o Dr. Borzenko, sem um lampejo de emoção em seu rosto. "A menina que perdeu a perna (Masha) ficou tão traumatizada que não comeu nem bebeu por dias. Ela não conseguia lidar mentalmente com o que havia acontecido. Tivemos que alimentá-la por via intravenosa."

"Outro menino, de seis anos, com estilhaços no crânio descreveu — sem nenhuma lágrima ou emoção — ver sua mãe queimar até a morte em seu carro depois de ser atingido. Dois dias depois, ele disse: 'pai, compra para mim uma nova mãe, preciso de alguém para me levar para a escola'."