Guerra na Ucrânia: as crianças vítimas dos bombardeios russos em Mariupol

Há 31 minutos

Este vídeo mostra cenas do Hospital Infantil de Zaporizhzhia, que está recebendo vítimas dos intensos bombardeios à cidade sitiada de Mariupol, a mais atacada pelas forças russas.

As crianças chegam com ferimentos provocados por estilhaços, fraturas e membros amputados — e, acima de tudo, traumatizadas.

Yuri Borzenko, chefe do Hospital Infantil, conta o caso de um menino de seis anos, que chegou com estilhaços no crânio.