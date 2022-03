Guerra na Ucrânia: a caçada aos superiates dos oligarcas russos alvos de sanções

Há 33 minutos

Dois superiates ligados ao bilionário russo Roman Abramovich atracaram na Turquia, fora do alcance das sanções do Reino Unido e da União Europeia.

Cada uma das embarcações custa mais de US$ 500 milhões — e faz parte de uma série que está sendo rastreada pela divisão de inteligência da Lloyd's List.

Os especialistas em dados de navegação têm monitorado os dispositivos de rastreamento a bordo e compartilharam estas informações com exclusividade à BBC, permitindo que as trajetórias destas e de outras embarcações vinculadas a russos que são alvo de sanções sejam traçadas.

Um bote cheio de jovens ucranianos tentou impedir que o superiate MY Solaris atracasse em Bodrum, na Turquia. O outro iate ligado a Abramovich, Eclipse, navegou para Marmaris.

Muitos continuam foragidos — alguns estão em movimento, outros ancorados em lugares que atualmente estão a salvo de sanções, incluindo as Maldivas.

Roman Abramovich

O MY Solaris, que tem um custo estimado em US$ 600 milhões, possui uma piscina e um heliporto. Conta com uma tripulação de até 60 pessoas e pode acomodar mais de 30 convidados.