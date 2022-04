A história secreta da bruxaria

O que nós sabemos sobre as bruxas? Ou bruxos? Conhecemos bem aquela imagem da mulher com poderes mágicos e feitiços, com um chapéu pontudo, uma vassoura e um gato preto. Por trás desse estereótipo, no entanto, existe uma história sombria de tortura e perseguição.