Guerra na Ucrânia: o gigantesco custo econômico que a Rússia deve pagar para financiar o conflito

Há 11 minutos

É muito difícil calcular os custos de uma guerra, mas o certo é que a Rússia vem gastando altos valores com a invasão da Ucrânia

"A guerra passou de uma ofensiva relâmpago projetada para tomar a capital (quando não todo o país) para uma guerra de desgaste brutal para asfixiar a Ucrânia", segundo os analistas militares do centro de estudos norte-americano Atlantic Council coronel Benjamin Johnson, tenente-coronel Tyson Wetzel e coronel J. B. Barranco.

'O custo da guerra ficou alto'

"Manter operações militares é algo caro, especialmente quando as tropas se encontram longe das suas bases principais", afirmou à BBC Ed Arnold, pesquisador do centro de estudos britânico Royal United Services Institute.

"É preciso acumular uma quantidade significativa de munições, combustível para mobilizar o maquinário de guerra e alimentos para as tropas."

É possível observar, por exemplo, que existem muitos veículos russos avariados no terreno.

Exercícios militares em Oremburgo, na Rússia, em setembro do ano passado

Parte importante das reservas com que Putin contava (mais de US$ 600 bilhões, ou R$ 2,9 trilhões) foi bloqueada por um pacote de restrições comerciais e financeiras estabelecidas pelos Estados Unidos, Europa e seus aliados, como parte da artilharia econômica para frear o avanço de Putin na Ucrânia.

De quanto dinheiro estamos falando?

Segundo o Centro de Recuperação Econômica, formado por um grupo de economistas e assessores do governo ucraniano, os primeiros 23 dias da invasão custaram à Rússia pelo menos US$ 19,9 bilhões (R$ 96,5 bilhões) em gastos militares diretos.

Eles estimam que o Kremlin tenha perdido US$ 9 bilhões (R$ 43,6 bilhões) em maquinário militar destruído.

Eles advertem que, a esses gastos, deve-se acrescentar o custo de lançamento dos mísseis de cruzeiro e a potencial redução do Produto Interno Bruto (PIB) nos próximos 40 anos, com base nas perdas de pessoal humano. Segundo seus cálculos, mais de 14.400 soldados desapareceram durante a invasão.

A BBC News Mundo (serviço em espanhol da BBC) entrou em contato com fontes especializadas para conseguir outras estimativas, mas os especialistas preferem não se arriscar em cálculos que consideram muito difíceis de fazer com precisão.

Podem ser dezenas, centenas ou bilhões de dólares por dia, dependendo do método de cálculo utilizado.

Quando acabará o dinheiro do Kremlin?

A resposta a essa pergunta não depende apenas da eficácia das sanções econômicas impostas pelo Ocidente a Moscou, desde que as forças russas invadiram a Ucrânia em 24 de fevereiro.

Os especialistas assinalam que também não está claro se, em algum momento, a exclusão de diversos bancos russos do sistema internacional de pagamentos SWIFT - que permite a realização de transferências de dinheiro de um país para outro - incluirá todos os bancos da Rússia, deixando Putin sem alternativa para receber pagamentos em moeda estrangeira.

Por outro lado, a duração dos recursos fiscais russos também depende de quais aliados poderão prestar auxílio para que a Rússia continue importando e exportando os produtos básicos necessários para prosseguir com a ofensiva e manter sua economia funcionando.

O fator China

No fim de semana de 19 e 20 de março, o vice-ministro chinês das Relações Exteriores, Le Yucheng, atribuiu a guerra na Ucrânia às sanções impostas pelas nações ocidentais a Moscou.

"As sanções contra a Rússia são cada vez mais ultrajantes", afirmou Le Yucheng em um fórum sobre segurança em Pequim. E acrescentou que os cidadãos russos estão sendo privados de seus ativos no exterior "sem motivo".

Economia em queda livre

Neste período de conflito, o rublo (a moeda russa) despencou, a bolsa de valores está fechada (ela abriu parcialmente na segunda-feira, 21 de março, mas apenas para negociar bônus do governo), as taxas de juros dobraram e a inflação está fora de controle.

Enquanto isso, o Ocidente poderá seguir aumentando as sanções impostas à Rússia - que, até agora, incluem o congelamento de fundos públicos no exterior, o cerco ao Banco Central e ao sistema bancário russo, o congelamento das fortunas de oligarcas no exterior e o veto à importação e exportação de alguns produtos.