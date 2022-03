Guerra na Ucrânia: o dilema da Turquia, integrante da Otan e amiga de Putin

Norberto Paredes

BBC News Mundo

Há 24 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Os presidentes Erdogan e Putin desenvolveram uma 'amizade pragmática' ao longo dos anos

Horas depois do início da invasão russa da Ucrânia, o Ministério das Relações Exteriores da Turquia, país-membro da Otan (aliança militar ocidental), a qualificou de "inaceitável" e "grave violação do direito internacional".

Após conversar com seu colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condenou a invasão como um "duro golpe à paz e à estabilidade regional".

A postura turca surpreendeu alguns, já que Ancara e Moscou têm sido importantes aliados estratégicos na região sul do Cáucaso há mais de uma década.

Ambos regimes têm se apoiado mutualmente, mantendo uma política antiamericana e antieuropeia, respaldando regimes como o de Nicolás Maduro na Venezuela e estreitando laços comerciais cada vez mais profundos.

Hoje a Rússia é um dos principais parceiros comerciais da Turquia, seu principal fornecedor de gás natural e a origem da maioria dos turistas que lotam os concorridos balneários turcos nos litorais dos mares Egeu e Mediterrâneo.

A aparente amizade entre o presidente russo, Vladimir Putin, e Erdogan teve vários altos e baixos e superou as posições opostas dos dois países em guerras em Azerbaijão, Líbia e Síria, onde a Turquia derrubou um caça russo. Superou inclusive o assassinato de um embaixador russo em Ancara.

Pragmatismo

A historiadora francesa Taline Ter Minassian, do Instituto Nacional de Línguas e Civilizações (Inalco) de Paris (França) e especializada em estudos soviéticos e do Oriente Médio, descreve a amizade entre Turquia e Rússia como "pragmática".

"Há muita ambiguidade nas relações entre Rússia e Turquia. Putin e Erdogan entendem-se muito bem e entendem os problemas do outro. São amigos, mas às vezes inimigos", disse Ter Minassian à BBC Mundo. "É, na verdade, uma amizade pragmática em que cada um zela por seus interesses."

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A Turquia também mantém boas relações com a Ucrânia, do presidente Zelensky

A especialista francesa explica que a posição da Turquia no conflito russo-ucraniano é complicada porque Ancara também mantém uma profunda relação com Kiev, especialmente no âmbito militar.

Essa relação tem permitido que a Ucrânia defenda suas cidades dos bombardeios russos, graças a dezenas de drones de fabricação turca adquiridos pelo governo ucraniano.

Nas últimas semanas, foram compartilhados vídeos nas redes sociais que mostram drones Bayraktar TB2 destruindo tanques, veículos blindados e sistemas de defesa antimísseis da Rússia.

A Turquia começou a vender esses artefatos à Ucrânia em 2019, e Kiev já os havia utilizado no combate a separatistas pró-Rússia na região oriental de Donbass. Os drones são fabricados pela empresa de defesa Baykar, pertencente à família do genro de Erdogan.

"Putin provavelmente fica enfurecido ao ver que os ucranianos estão utilizando drones militares fabricados pela Turquia", diz Ter Minassian.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Em várias cidades turcas foram registradas manifestações contra a invasão russa

Papel de mediador

Kiev também respaldou a política externa turca em diversas ocasiões. Ainda que não tenha enviado armas, a Ucrânia apoiou diplomaticamente o Azerbaijão e a Turquia contra a Armênia, durante a segunda guerra de Nagorno-Karabakh, em 2020.

Na atual guerra na Ucrânia, entretanto, a Turquia decidiu assumir um papel mediador, segundo Dimitar Bechev, especialista em Rússia e Leste Europeu da Universidade de Oxford (Reino Unido).

"Erdogan quer facilitar o diálogo entre Zelensky e o Kremlin. Ele já estava propondo isso inclusive antes do início da guerra, quando visitou Kiev em fevereiro", afirmou Bechev à BBC Mundo. "A incógnita é se Ancara pode realmente ter êxito nesse papel."

No começo de março, os ministros das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, e da Ucrânia, Dimitro Kuleba, realizaram reuniões no balneário turco de Antalia, no sudoeste do país, com a presença do chanceler turco, Mevlut Cavusoglu. As conversas, porém, não tiveram resultados concretos.

Posição 'vantajosa'

Apesar disso, o papel mediador da Turquia continuou. No fim de semana passado, o governo turco afirmou que Kiev e Moscou haviam avançado nas negociações para encerrar o conflito e que as duas partes estavam "próximas de um acordo".

Cavusoglu reiterou que a Turquia estava em contato com as equipes de negociação de ambos os países, mas se negou a divulgar os detalhes das conversas porque, disse ele, "desempenhamos um papel honesto de mediador e facilitador".

Erdogan expressou em várias ocasiões que a Turquia não abandonará suas relações nem com a Rússia nem com a Ucrânia e destacou a vantajosa posição de Ancara ao poder falar com ambas as partes.

A Turquia não impôs sanções à Rússia nem fechou seu espaço aéreo aos aviões russos, como fizeram os outros membros da Otan.

Entretanto, Ancara suspendeu a passagem de navios de guerra russos pelos estreitos turcos que conectam os mares Negro e Mediterrâneo, ao impor as cláusulas de guerra da Convenção de Montreux de 1936, que regula o tráfico marítimo nos estreitos da Turquia.

Crédito, FRANCOIS MORI/Getty Images Legenda da foto, A Turquia é importante integrante da Otan, aliança da qual faz parte desde 1952

'Estado-tampão'

Para o governo de Erdogan, a Ucrânia é importante geopoliticamente porque durante muitos anos funcionou com um "Estado-tampão" entre Rússia e Turquia, duas grandes potências regionais.

"O papel da Ucrânia como Estado-tampão acabou depois que a Rússia anexou a Crimeia, em 2014. No entanto, a Turquia sabe que Kiev é um aliado importante para fazer contrapeso à Rússia na região", afirma Bechev.

O especialista da Universidade de Oxford descreve a relação entre Erdogan e Putin como um "casamento de conveniência". "Eles precisam um do outro em vários aspectos e competem em outros, mas é importante notar que aprenderam a fazer negócios juntos."

Alguns analistas duvidam que a forte aliança que Erdogan e Putin mostraram no passado seja retomada algum dia, depois da invasão russa da Ucrânia.

"Além da suposta amizade entre Erdogan e Putin estão os interesses de ambos os país", diz Bechev. Ele acredita que Moscou e Ancara seguirão tendo interesses sobrepostos, mas continuará o "medo" que o governo turco tem do Kremlin.

"Nunca voltará a ser uma amizade, mas Ancara não pode se dar ao luxo de queimar todas a pontes com a Rússia, e por isso não se uniu às sanções."

A Turquia tornou-se nas últimas semanas um refúgio para milhares de russos que rejeitam a guerra e buscam reconstruir suas vidas em outro país.

Segundo o renomado jornal turco Hürriyet, em torno de 14 mil russos fugiram para a Turquia, onde não precisam de vistos para entrar, desde o começo do que muitos chamam de "guerra de Putin".

Crédito, KIRILL KUDRYAVTSEV/Getty Images Legenda da foto, Rússia e Turquia apoiaram lados opostos na Síria, mas negociaram sobre o conflito

Dilema se repete

A historiadora Taline Ter Minassian acredita ser importante destacar a "ambiguidade" que a Turquia tem demonstrado na atual crise — e considera que isso lhe seja conveniente.

O governo de Erdogan absteve-se na votação sobre a suspensão da Rússia do Conselho da Europa, mas apoiou a resolução da Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) que condenou a "agressão contra a Ucrânia".

Há mais de meio século, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, os líderes turcos decidiram unir-se ao Ocidente porque tinham medo da Rússia de Joseph Stalin e queriam "estar do lado certo da história".

Por isso, o presidente Mustafa İsmet İnönü promoveu a entrada da Turquia em instituições transatlânticas, como a Otan — à qual a Turquia pertence desde 1952.

Hoje Recep Erdogan parece enfrentar o mesmo dilema. Para muitos, sua "ambiguidade" mostra que a Turquia novamente optou pelo Ocidente, mas evitando incomodar demais a Rússia.

