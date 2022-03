Oscar 2022: os favoritos e possíveis surpresas, segundo críticos ouvidos pela BBC

Rafael Abuchaibe

BBC News Mundo

Há 18 minutos

Crédito, 20th Century Studios, Apple TV+, Netflix, WB Legenda da foto, Cenas de Amor, Sublime Amor, No Ritmo do Coração, King Richard e Ataque dos Cães

Está chegando novamente a noite que todos os anos faz vibrar os amantes do cinema. Neste domingo, 27 de março, ocorre a 94ª edição dos prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, conhecidos simplesmente como Oscars.

Os filmes Ataque dos Cães, com 12 indicações, Duna, Belfast e Amor, Sublime Amor são as produções mais indicadas deste ano, quando a Academia decidiu retomar a figura do apresentador. As comediantes Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes serão as mestras de cerimônia, no emblemático Teatro Dolby.

Como não poderia faltar, também é o momento de ouvir as previsões de alguns críticos de cinema sobre quem deverá voltar para casa com uma estatueta. Abaixo, conheça os palpites de quatro deles, ouvidos pela BBC Mundo.

Caryn James, crítico da BBC Culture

Qual produção você acredita que vencerá o prêmio de melhor filme? Por quê?

A disputa de melhor filme reduz-se à arte sutil de Ataque dos Cães contra a emotividade absoluta de No Ritmo do Coração. É verdade que No Ritmo do Coração cumpre os requisitos tradicionalmente amados pela crítica: tem o contexto de ser o filme pequeno que fez sucesso, um elenco de atores surdos que faria história se ganhasse e um final que toca o coração.

Mas a vitória, dois anos atrás, de Parasita foi um bom sinal para os filmes de arte, refletindo melhor a ampla e variada filiação que a Academia tem já faz alguns anos. Então creio que Ataque dos Cães vá prevalecer.

Crédito, Sony Pictures Legenda da foto, Penélope Cruz (dir.) pode ser uma surprendente vencedora na categoria de melhor atriz

Qual filme você acredita que deveria ganhar esse prêmio e por quê?

O Ataque dos Cães, de Jane Campion, é uma obra-prima, o melhor filme deste ano e muitos outros. Foi filmado de uma maneira linda, com sua típica visão inclinada e inovadora. As atuações têm profundidade, com mudanças sutis, e o filme é infinitamente consciente das consequências danosas dos segredos, das mentiras e dos estereótipos sexuais.

Quais surpresas você espera ver na cerimônia?

A categoria mais difícil de prever - e provavelmente a que mais surpreenderá - é a de melhor atriz. Jessica Chastain tem uma pequena vantagem por ter ganhado um prêmio SAG (prêmio do sindicato de atores) pelo filme Os Olhos de Tammy Faye, mas está longe de ser uma certeza.

Penélope Cruz poderia ser uma vencedora surpreendente por Mães Paralelas, passando à frente de outras candidatas mais prováveis, como Chastain ou Kristen Stewart por Spencer.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Ataque dos Cães é o maior sucesso da diretora Jane Campion desde O Piano (1993)

Brian Tallerico, editor do site RogerEbert.com e presidente da Associação de Críticos de Cinema de Chicago

Qual produção você acredita que vencerá o prêmio de melhor filme? Por quê?

Eu mantenho como favorito Ataque dos Cães, em grande parte pelo grande amor da Academia pelo filme, por lhe haver dado 12 indicações. Apesar de que eu vejo uma surpresa com No Ritmo do Coração mais possível hoje do que era há uma semana. Deve ser um emocionante prêmio final! (Presumindo que seja o prêmio final, diferentemente do que aconteceu em 2021, quando a ordem foi alterada, com a categoria de melhor filme entregue antes das de melhores atriz e ator).

Qual filme você acredita que deveria ganhar esse prêmio e por quê?

O Ataque dos Cães foi minha escolha número 1, o que faria dela uma rara coincidência com a Academia - o que me faz pensar que No Ritmo do Coração seja uma melhor opção. O Ataque dos Cães é um brilhante e sutil estudo de personagens, de uma mestra em sua arte. É um filme que permanecerá ao longo do tempo.

Quais surpresas você espera ver na cerimônia?

Se eu posso prevê-las, não serão surpresas… Aposto que um dos favoritos a melhor ator ou atriz não ganhará, e teremos uma grande surpresa em alguma dessas categorias.

Clayton Davis, crítico da revista Variety

Qual produção você acredita que vencerá o prêmio de melhor filme? Por quê?

Estou prevendo que o filme No Ritmo do Coração levará o prêmio de melhor filme, o que aniquilará 94 anos de estatísticas dos Oscars. O filme parece ter força, sobretudo depois de dois anos de pandemia que afetaram o mundo todo. As pessoas estão buscando tempos bons e algum sinal de esperança, e No Ritmo do Coração oferece muito disso.

Em 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia, e quatro dias depois o elenco de No Ritmo do Coração ganhou o prêmio SAG de melhor elenco e eles pareciam todos felizes, alegres. Eles mostraram que o mundo não é tão sombrio como pensamos.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O elenco do filme No Ritmo do Coração foi premiado pelo SAG

Qual filme você acredita que deveria ganhar esse prêmio e por quê?

Sou uma pessoa muito direta. Eu escolho os dez melhores filmes do ano, e o que aparece em primeiro é a que eu acho que deveria vencer. Se ele não foi indicado, então seria o segundo da lista.

Meu filme favorito do ano é C'mon C'mon, que não está indicado para nada, e o segundo é Ataque dos Cães, que eu acho que deveria ganhar. Depois de ver Ataque dos Cães, no festival de cinema de Telluride, em setembro, pensei: "Sem chances que vai ganhar como melhor filme". Mas quem sabe? Poderíamos ser surpreendidos de uma maneira agradável.

Quais surpresas você espera ver na cerimônia?

Em termos de prêmios, eu me permito um ás por cerimônia, em que eu vou contra o senso comum. Mas prevejo que Penélope Cruz ganhará como melhor atriz no domingo. Se No Ritmo do Coração está a ponto de romper todas as estatísticas que se conhecem, por que não incluir a primeira ganhadora do Oscar que não foi indicada ao Globo de Ouro, ao SAG, ao Critic's Choice e ao BAFTA?

Somente uma atriz na história levou o Oscar por uma atuação sem ter sido mencionada em outras cerimônias: Marcia Gay Harden por Pollock, em 2001 (prêmio de melhor atriz coadjuvante).

Nicholas Barber, crítico da BBC Culture

Qual produção você acredita que vencerá o prêmio de melhor filme? Por quê?

Acredito que Ataque dos Cães vencerá, já que foi o favorito durante a (aparentemente interminável) temporada de prêmios.

Crédito, Netflix Legenda da foto, A atuação de Benedict Cumberbatch é um dos destaques de Ataque dos Cães

Qual filme você acredita que deveria ganhar esse prêmio e por quê?

Eu acho que Ataques dos Cães merece vencer. É uma subversão completa, sofisticada e inteligente dos estereótipos dos faroestes e se distancia constantemente do lugar a que você espera que ele vá. Mas é também um "thriller" psicológico e, no final, uma história emocional sobre os diferentes tipos de amor.

Tudo, desde as atuações até a cinematografia do deserto, é extremamente bem feito.

Quais surpresas você espera ver na cerimônia?

São muito poucas as surpresas absolutas no Oscar, porque todos os possíveis resultados foram analisados à exaustão. No Ritmo do Coração vem ganhando terreno ultimamente e poderia ganhar de Ataque dos Cães. A única verdadeira surpresa seria se tivéssemos um vencedor totalmente diferente desses como melhor filme.

