'Não podemos entrar em uma guerra mundial e com armas nucleares', diz ex-secretário geral da Otan

Há 33 minutos

O espanhol Javier Solana foi secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) quando a aliança ocidental e militar ampliou o total de seus membros com a entrada de países do Leste Europeu, apesar da oposição da Rússia.