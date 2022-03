De Ringo a Miley Cyrus: a reação à perda de um dos maiores bateristas do rock

Há 1 hora

Legenda da foto, Taylor Hawkins em show no Reino Unido em 2007

A morte do baterista Taylor Hawkins, da banda Foo Fighters, comoveu desde músicos da ala mais tradicional do rock a representantes mais jovens da música mundial.

A notícia da morte do americano foi divulgada pelo Foo Fighters nesta sexta-feira (25/03) por meio de um comunicado em sua conta no Twitter. Ele tinha 50 anos e foi encontrado sem vida no hotel em que se hospedava em Bogotá, na Colômbia.

A banda estava programada para se apresentar no Lollapalooza Brasil, em São Paulo, no domingo (27/03).

Ozzy Osbourne foi um dos que prestou homenagem ao baterista. Em suas redes sociais, o compositor e vocalista britânico afirmou que Taylor Hawkins foi "uma grande pessoa e um músico incrível".

O ex-baterista dos Beatles, Ringo Starr, também expressou suas condolências. "Deus abençoe Taylor", escreveu.

"Paz e amor para toda a família e para a banda, paz e amor."

O guitarrista do Guns 'N Roses, Slash, publicou: "Devastado com a perda do nosso amigo Taylor Hawkins, não tenho palavras para expressar todos os sentimentos que tenho sobre sua morte. Mas meu coração está com sua família, sua banda e amigos".

Gene Simmons, vocalista da banda Kiss, disse que estava "chocado e triste" com a notícia da morte de Hawkins.

Billy Idol compartilhou uma foto de Hawkins no Twitter com as palavras: "Tão trágico. Descanse em paz, Taylor".

Representante da ala mais jovem da música mundial, a cantora Miley Cyrus faz parte do line-up do Lollapalooza Brasil e afirmou que dedicará seu show neste sábado (26/03) ao baterista.

"Minha lembrança favorita de Taylor é dançar em volta da bateria enquanto ele tocava essa música", escreveu ela no Instagram, com uma foto da música 'Brass In Pocket' da banda The Pretenders.

"Ouvindo repetidamente, nos imaginando rindo para sempre."

O cantor Finneas O'Connell, irmão da cantora Billie Eilish, publicou: "De coração partido. O mundo é menos brilhante hoje sem o talento, a gentileza e a energia de Taylor Hawkins. Estou cheio de gratidão por tudo o que ele compartilhou, estou cheio de tristeza por ele ter partido. Descanse em paz, cara".

O músico Alice Cooper disse que Hawkins "foi um dos grandes nomes no rock'n'roll, amado por todos que o conheceram, e certamente um dos maiores bateristas de seu tempo".

"Conheci Taylor Hawkins através do Foo Fighters e sua banda Chevy Metal, e tive a sorte de dividir o mesmo palco com ele várias vezes", publicou nas redes sociais.

Os perfis oficiais de algumas bandas nas redes sociais, como Guns N' Roses, Smashing Pumpkins, Nickelback e Offspring também publicaram homenagens.

