o curioso 'filme de Hollywood' com que Coreia do Norte anunciou lançamento de míssil

Alistair Coleman

BBC Monitoring

Há 46 minutos

A Coreia do Norte anunciou o lançamento de um míssil balístico que possivelmente tinha alcance intercontinental, causando grande preocupação internacional.

Mas foi a forma como as notícias foram transmitidas na televisão estatal norte-coreana que causou mais espanto.

Em vez de uma mensagem triunfante e solene, desta vez os norte-coreanos viram um vídeo ao estilo dos filmes de ação de Hollywood.

Havia de tudo, desde o líder Kim Jong-un vestindo uma jaqueta de couro e óculos escuros, até música dramática e efeitos.

A Televisão Central da Coreia do Norte geralmente transmite uma série repetitiva de propaganda da família Kim, juntamente com shows de bandas militares e filmes sobre patriotismo e façanhas trabalhistas.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Líder norte-coreano protagoniza superprodução

Qualquer coisa que se desvie disso é altamente incomum e até desaprovada. Por isso, a cobertura do lançamento do míssil Hwasong-17 foi tão diferente.

Tecnicamente, a notícia veio em um boletim informativo, mas o estilo era tudo menos isso.

Os espectadores assistiram a 15 minutos de uma encenação dramática protagonizada por Kim Jong-un.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Norte-coreanos assistiram a 15 minutos de uma encenação dramática

As várias tomadas do lançamento do míssil acompanhadas por uma trilha sonora são intercaladas por declarações em tom triunfante da âncora de notícias Ri Chun-hee.

Os usuários de redes sociais compararam o clipe ao filme Top Gun: Ases Indomáveis, estrelado por Tom Cruise.

Isso tudo é novo para os telespectadores do país. Além das produções contrabandeadas do exterior, pelas quais os envolvidos correm o risco de punições severas, não há praticamente nada parecido nas telas norte-coreanas.

Crédito, Mídia estatal da Coreia do Norte Legenda da foto, Míssil atingiu altitude de 6.000 km - mais do que qualquer anteriormente testado pela Coreia do Norte

Qual é a mensagem?

Parece que o poderoso Departamento de Propaganda e Agitação do país sabia que algo estava em jogo com esta mensagem.

Eles criaram um vídeo emocionante para os espectadores norte-coreanos que serve como um impulso tanto para o orgulho nacional quanto para mostrar uma imagem nova e mais dinâmica de Kim Jong-un.

A última vez em que algo assim foi tentado foi a viagem do líder norte-coreano em 2019 ao Monte Paektu, na qual Kim aparecia a cavalo.

É quase impossível dizer qual foi a reação dos norte-coreanos, mas é provável que a maioria não tenha entendido a súbita mudança de tom.

Crédito, AFP Legenda da foto, Kim Jong-un apareceu montando um cavalo branco no Monte Paektu em vídeo de 2019

Mas as pessoas por trás da propaganda norte-coreana sabiam que o vídeo seria visto e comentado no exterior, então talvez todos os efeitos desse "filme de Hollywood" fossem deliberados.

No geral, pretende ser uma declaração sobre o programa nuclear da Coreia do Norte. O Hwasong-17 é uma arma da qual Kim se orgulha muito.

Ele está enviando uma mensagem ao resto do mundo, especialmente aos Estados Unidos, de que a Coreia do Norte tem a capacidade de atacar em qualquer lugar, se quiser.

Os Estados Unidos continuam sendo um alvo constante das mensagens externas de Pyongyang, embora a guerra na Ucrânia mal tenha sido mencionada na mídia norte-coreana no mês passado e, quando foi, a culpa recaiu sobre os americanos.

