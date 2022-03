Coreia do Norte: o curioso 'filme de Hollywood' com que país anunciou lançamento de míssil

TV estatal mostrou Kim Jong-un em jaqueta de couro preta e óculos escuros enquanto dava ordens no lançamento

A Coreia do Norte anunciou o lançamento de um míssil balístico que possivelmente tinha alcance intercontinental, causando grande preocupação internacional.

Mas foi a forma como as notícias foram transmitidas na televisão estatal norte-coreana que causou mais espanto.

A Televisão Central da Coreia do Norte geralmente transmite uma série repetitiva de propaganda da família Kim, juntamente com shows de bandas militares e filmes sobre patriotismo e façanhas trabalhistas.

Qualquer coisa que se desvie disso é altamente incomum e até desaprovada. Por isso, a cobertura do lançamento do míssil Hwasong-17 foi tão diferente.

As várias tomadas do lançamento do míssil acompanhadas por uma trilha sonora são intercaladas por declarações em tom triunfante da âncora de notícias Ri Chun-hee.