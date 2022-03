Como operava a 'Tcheka', a polícia secreta bolchevique que instaurou o 'Terror Vermelho' na URSS

Ela era o braço armado do governo de Vladimir Ulyanov, mais conhecido como Lênin.

A polícia secreta bolchevique, chamada de Comissão Extraordinária de Toda a Rússia para o Combate à Contrarrevolução e a Sabotagem — ou simplesmente "Tcheka" — perseguia e prendia qualquer pessoa que apoiasse um ato "contrarrevolucionário" ou que não simpatizasse com o regime marxista que se instalou em 1917.

Revolução Russa

A população se dividia em duas classes sociais: a nobreza feudal e o resto do povo. Quatro em cada cinco russos eram trabalhadores camponeses, e a desigualdade era enorme.

Mas Nicolau 2º se recusava a realizar reformas, e periodicamente eclodiam novas revoltas que as tropas do czar reprimiam de forma violenta.

Na noite de 7 de novembro de 1917, Lênin e Trotsky invadiram o Palácio de Inverno em Petrogrado (atual São Petersburgo), a sede do governo provisório, capturaram todos os seus membros e iniciaram um regime comunista.

E é neste momento que a polícia secreta, chamada Tcheka, entra em cena, desempenhando um papel fundamental no apoio ao ambicioso plano de Lênin e Trotsky.

O que era exatamente a Tcheka?

"Há uma razão pela qual o homem que a criou era conhecido como Felix de Ferro. Ele era muito rígido, muito focado no que queria, lidava com os contrarrevolucionários e protegia a revolução como ninguém", explica à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, Stephen Hall, acadêmico especialista em Rússia, da Universidade de Bath, no Reino Unido.