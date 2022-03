Abramovich sofreu suspeita de envenenamento em negociações: o que se sabe até agora

Há 48 minutos

Abramovich esteve em Kiev para conversar com negociadores de paz

O bilionário russo Roman Abramovich sofreu sintomas que levaram à suspeita de envenenamento em negociações em Kiev no início deste mês, de acordo com seu porta-voz.

Uma fonte próxima a Abramovich disse à BBC que ele sofreu sintomas de suspeita de envenenamento, mas que já se recuperou e continua com as negociações para tentar acabar com a guerra na Ucrânia.