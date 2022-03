Eleição na França: conheça os candidatos e os principais temas em debate

Entenda, no guia visual a seguir, quem são os principais candidatos e as discussões mais importantes para os eleitores.

Os candidatos

São 12 candidatos no total, oito homens e quatro mulheres.

Marine Le Pen, do Reagrupamento Nacional, e Eric Zemmour, do Reconquista, são ambos da extrema direita, com Zemmour visto como o mais radical.