O que é demência vascular e como ela se diferencia do Alzheimer

Há 1 hora

Dano vascular

A demência vascular é um termo geral que descreve um "declive cognitivo que se produz geralmente quando há um bloqueio ou uma redução do fluxo sanguíneo no cérebro, e isso faz com que diminuam os níveis de oxigênio e nutrientes que chegam aos neurônios", diz à BBC Mundo Inés Moreno-González, professora e pesquisadora de doenças neurodegenerativas da Universidade de Málaga - Instituto de Pesquisa Biomédica de Málaga (Ibima) e Ciberned.

"Se ocorre numa das regiões do cérebro implicadas nos processos de memória e aprendizagem, o resultado poderia ser - ainda que não em todos os casos - uma falha na capacidade de recordar e no aprendizado de novas informações", diz Moreno-González.

Diferenças entre a demência vascular e o Alzheimer

Embora muitas vezes seja difícil diferenciar uma condição da outra - já que os sintomas da demência vascular variam enormemente e alguns, como as falhas na memória, no raciocínio e no pensamento são comuns aos dois males -, Moreno-González explica que as causas de ambas são distintas.