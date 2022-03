Guerra na Ucrânia mais perto do fim? O que esperar das novas negociações em torno do conflito

Há 10 minutos

Depois de uma rodada de negociações de paz entre Rússia e Ucrânia nesta terça-feira (29/3), o vice-ministro russo da Defesa, Alexander Fomin, disse que, em um esforço para "aumentar a confiança mútua", seu país iria reduzir "drasticamente" as operações de combate perto da capital ucraniana, Kiev, e de Chernigov, cidade no norte da Ucrânia.

O governo turco, que recebeu as delegações da Rússia e da Ucrânia, disse que o resultado desta terça representa o progresso mais significativo desde o início da guerra, em fevereiro. Mas, apesar dos sinais positivos, autoridades dos Estados Unidos e do Reino Unido reagiram com cautela.