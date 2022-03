Parlamentar britânico revela ser trans e denuncia ter sofrido estupro

Crédito, House of Commons Legenda da foto, Jamie Wallis é deputado desde 2019

Um deputado galês foi elogiado por sua coragem depois de publicar nas redes sociais que foi diagnosticado com disforia de gênero e foi vítima de estupro e chantagem.

Jamie Wallis, eleito em 2019, é o primeiro parlamentar britânico a se assumir trans.

O deputado usou um comunicado publicado no Twitter para se assumir. "E sou trans. Ou para ser mais preciso, eu quero ser", escreveu.

Na mensagem, o parlamentar conservador de Bridgend revelou ainda que foi vítima de chantagem por um homem que enviou fotos para sua família e exigiu 50.000 libras (cerca de R$ 310 mil) em 2020.

Wallis disse ainda que foi estuprado no ano passado. Segundo ele, depois do abuso sexual "as coisas deram um tombo".

"Eu não estou bem", escreveu.

O deputado confirmou ainda que, meses depois do estupro, ele se envolveu em um acidente de carro e fugiu da cena do crime.

Tanto o primeiro-ministro, Boris Johnson, quanto o líder da oposição, Sir Keir Starmer, demonstraram apoio a Wallis durante sessão do Parlamento depois de sua declaração.

Wallis assistia à sessão, quando Johnson disse: "A Câmara está com você e lhe dará o apoio que você precisa para viver livremente como você mesmo".

Mais cedo, a deputada conservadora Andrea Leadsom confirmou que Johnson fez uma "piada despojada" na noite de terça-feira (29/03) sobre a decisão do deputado e líder do Partido Trabalhista Keir Starmer de não responder se uma mulher pode ter um pênis em um debate sobre direitos trans.

Segundo ela, Johnson começou um jantar entre os parlamentares conservadores dizendo: "Boa noite, senhoras e senhores - ou, como Keir Starmer diria, pessoas a quem foi atribuído o sexo feminino ou masculino no nascimento".

Jamie Wallis estava no jantar. O deputado do Partido Nacional Escocês (SNP), John Nicholson, disse à BBC que a piada foi "terrivelmente de mau gosto".

Wallis foi preso no ano passado por suspeita de dirigir em condições ilegais e se envolver em um acidente. Seu carro atingiu um poste de luz em Llanblethian no País de Gales.

"Quando bati meu carro no dia 28 de novembro, fugi do local. Fiz isso porque estava apavorado", escreveu ele.

O parlamentar disse que sofria de transtorno de estresse pós-traumático (TSPT) e "sinceramente, não tenho ideia do que estava fazendo, exceto que fui dominado por uma sensação avassaladora de medo".

"Lamento que pareça que eu 'fugi', mas não foi assim que aconteceu no momento", disse ele.

A polícia de South Wales disse que o caso ainda está sob investigação.

Em um comunicado publicado na manhã desta quarta-feira (30/03) no Twitter, Wallis disse: "Fui diagnosticado com disforia de gênero e me sinto assim desde criança".

"Eu não tinha intenção de compartilhar isso com você. Sempre imaginei que deixaria a política bem antes de dizer isso em voz alta."

"Houve uma situação em abril de 2020, quando alguém me chantageou, me denunciou ao meu pai e enviou fotos a outros membros da família."

"Ele queria 50 mil libras para ficar em silêncio. A polícia foi muito solidária, muito compreensiva e nesta ocasião o sistema funcionou."

Legenda da foto, Jamie Wallis chegou a ser detido após se envolver em um acidente de carro

O deputado disse que o homem se declarou culpado e foi condenado a dois anos e nove meses de prisão.

"Por um tempo parecia que eu seria capaz de superar e seguir em frente. Ser um deputado e esconder algo assim sempre seria difícil, mas eu arrogantemente assumi que estava pronto para isso. Bem, eu não estou."

Ele continuou: "Em setembro eu 'fiquei' com alguém que conheci online. Quando eu escolhi dizer 'não' após ele se recusar a usar camisinha, ele escolheu me estuprar. Eu não sou o mesmo desde esse incidente e acho que nunca vou me recuperar. Isso não é algo que dá para simplesmente esquecer, e não é algo que você consegue superar."

Quem é Jamie Wallis?

Nascido em Bridgend, no País de Gales, Wallis estudou Química na Universidade de Oxford e concluiu doutorado na Universidade de Cardiff.

Foi diretor da empresa de recuperação de dados Fields Associates antes de ser eleito em 2019 para representar Bridgend como deputado na Câmara dos Comuns. Membro do Partido Conservador, ele foi o primeiro conservador em três décadas a derrotar um candidato do Partido Trabalhista na disputa pelo cargo.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Jamie Wallis é membro do Partido Conservador

'Seja você mesmo'

Wallis elogiou o posicionamento dos deputados do Partido Conservador após se assumir. "Até onde eu vi, eles fazem o seu melhor para apoiar e ajudar os deputados que estão passando por momentos difíceis."

"Bem, eles certamente ganharam confiança comigo."

Ele disse que o jantar com os parlamentares conservadores na noite de terça-feira ajudou que ele se lembrasse "do apoio incrível que aqueles com quem você trabalha podem dar".

"Eu me lembrei de como é importante ser você mesmo. Eu nunca vivi minha verdade e não tenho certeza de como consegui. Acho que começarei contando para todo mundo."

Legenda da foto, Jamie Wallis na Câmara dos Comuns

Mais tarde, ele disse que estava "fascinado com a gentileza e o apoio que recebi".

"Tenho orgulho de ser completamente aberto e honesto sobre as lutas que tive e continuo tendo com minha identidade. No entanto, continuo a mesma pessoa que era ontem. Por enquanto, continuarei me apresentando como sempre e usarei os pronomes ele/dele."

A psicóloga Fabíola Luciano, especialista pela Universidade de São Paulo (USP), explica que a transexualidade não é uma escolha, mas sim uma condição intrínseca.

"Apesar do deputado ter dito que 'quer ser trans', a identidade de gênero sempre está presente e independe de a pessoa manifestá-la ou não", diz. "Talvez a questão aqui seja querer tornar público."

Segundo especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, a decisão de Wallis de continuar "se apresentando como sempre" e usar pronomes masculinos também não invalida sua identidade.

"A pessoa transexual é aquela que não se identifica com o gênero do seu nascimento. Mas ela pode não querer e não precisa necessariamente adaptar o corpo à essa identidade", explica o psicólogo e especialista em sexualidade Claudio Picazio.

"O pronome tampouco é o que torna uma pessoa trans ou não. É apenas uma validação social", complementa Fabíola Luciano.

'Orgulhoso do meu colega'

O presidente do partido conservador, Oliver Dowden, disse estar "orgulhoso do colega Jamie Wallis".

"Como uma família conservadora, estamos juntos e vamos apoiá-lo. Espero que sua declaração corajosa ajude a outros."

Mike Freer, o Ministro da Igualdade, reconheceu a declaração "enormemente pessoal" na Câmara dos Comuns. "Espero falar por toda a Câmara ao enviar nosso apoio. É muito importante que as pessoas sejam livres e seguras para serem elas mesmas, seja quem forem e seja a quem amem", disse ele.

O deputado trabalhista Wes Streeting disse: "Enviando-lhe amor e solidariedade do outro lado da Câmara dos Comuns. É extremamente corajoso de sua parte compartilhar".

A líder do partido Plaid Cymru, Liz Saville Roberts, disse: "Esta é uma mensagem extraordinariamente corajosa para se transmitir, Jamie. Qualquer que seja nossa posição política, a vida pública é implacável e muitas vezes impiedosa. Grande respeito por sua coragem pessoal".

O ex-deputado e chanceler George Osborne disse que é comum comentar sobre "as coisas que pioraram na política, mas muitas coisas melhoraram". Em seu Twitter, ele afirmou que "se um parlamentar conservador tivesse dito isso quando fui eleito pela primeira vez, 20 anos atrás, ele teria sido perseguido não aplaudido e apoiado".

A instituição de caridade LGBTQ+ Stonewall disse estar enviando "solidariedade" e "amor" a Wallis, classificando sua decisão de se assumir "corajosa".

"Está claro que [ele] passou por experiências recentes muito dolorosas, e se assumir para o público será libertador, mas também profundamente estressante", disse a CEO Nancy Kelley.

"Ficamos animados ao ver o apoio de toda a comunidade LGBTQ+ e de todo o espectro político."

