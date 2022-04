Guerra na Ucrânia: 'Não disseram uma palavra, só atiraram com metralhadora', diz mulher baleada por exército russo

Deitada em uma cama de hospital na cidade de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, Natalia Mykolaivna zomba do discurso dos russos.

Mas o que aconteceu com Natalia, de 45 anos, foi deliberado, direcionado e sem justificativa, segundo ela. É um milagre que ela ainda esteja viva. Agarrando a mão reconfortante de seu filho, Nikolai, ela me contou o que aconteceu em Polohy, sua cidade natal, no dia em que as tropas russas chegaram.

"Saí da minha casa, estava preocupada com minha própria mãe, então fui vê-la. Ela morava na rua ao lado da nossa", disse Natalia, que contou ter sido autorizada a passar por um primeiro posto de controle do exército russo. "Depois caminhei em direção à casa da minha mãe, levantei as mãos para o alto, dizendo que já me tinham me deixado passar, mas o soldado disparou uma rajada de metralhadora, atingindo-me nas pernas, da cintura para baixo."