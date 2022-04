'Acesso à informação é direito fundamental', diz fundador da Wikipédia sobre ameaça de bloqueio na Rússia

Julia Braun

Da BBC News Brasil em São Paulo

Há 34 minutos

Legenda da foto, 'Sempre se pode apaziguar a situação tirando um artigo que eles não gostam do ar, mas nunca fizemos e nunca faremos isso', diz Wales

Há cerca de um mês, o Kremlin ameaçou bloquear o acesso à Wikipédia na Rússia caso a enciclopédia digital não removesse um artigo sobre a invasão à Ucrânia de sua plataforma. A intimidação faz parte dos esforços cada vez mais consistentes do governo de Vladimir Putin para censurar informações sobre o confronto militar e reprimir protestos.

A Wikimedia Foundation, entidade sem fins lucrativos que representa a Wikipédia, se recusou a tirar o artigo do ar e, desde então, teme que seus serviços na Rússia possam deixar de funcionar.

Em entrevista à BBC News Brasil, Jimmy Wales, fundador da Wikipédia, defendeu o uso de informações factuais de qualidade para combater a censura e criticou o que classifica como "regulamentações prematuras e inúteis" da internet.

"É central para nossa missão a ideia de que o acesso à informação é um direito humano fundamental e que compartilhar informações factuais de qualidade é sempre algo muito importante", disse o empresário.

O artigo criticado pelo governo russo foi publicado por colaboradores da Wikipédia russa em 24 de fevereiro, quando o país invadiu o território ucraniano. Ele continua sendo atualizado com novas informações sobre o conflito.

O Roskomnadzor, órgão regulador russo de tecnologia e comunicações, alega que a página contém informações falsas.

Mas, segundo Wales, a Wikipédia é amplamente conhecida no mundo todo, e argumentos como o usado pelo Kremlin não convencem como tentativa de bloquear a plataforma.

"Um dos problemas em tentar algo assim é que todo o mundo conhece a enciclopédia e sabe que não se trata de um bloqueio contra conteúdos extremistas. Quero dizer, a Wikipédia é uma plataforma íntegra e muito popular, o que torna muito difícil para os governos decidirem bloqueá-la", diz ele.

Crédito, Wikimedia Commons Legenda da foto, Jimmy Wales, fundador da Wikipédia, defendeu o uso de informações factuais de qualidade para combater a censura

Pioneiro em wiki — nome genérico para ferramentas que permitem criar sites colaborativos —, Wales fundou a Wikipédia junto com o filósofo Larry Sanger em 2001. Hoje em dia, ele faz parte do conselho da Wikimedia Foundation.

Desde que foi criada, a plataforma tem o objetivo de ser um projeto de enciclopédia colaborativa. Desta forma, a Wikipédia é regulada por editores voluntários, que criam conteúdos e moderam as páginas.

Segundo Wales, esses usuários são classificados de acordo com sua reputação na comunidade, de forma que haja uma estrutura de poder que dá aos administradores voluntários autoridade para exercer o controle editorial e manter as informações o mais corretas possível.

"Outras plataformas deveriam aprender muitas lições com a Wikipédia. Colocar o controle genuíno da plataforma nas mãos dos melhores membros da comunidade, por exemplo, é uma técnica muito poderosa", afirma.

"Mas ao invés disso, as redes sociais estão tentando contratar moderadores para controlar tudo e realmente não está funcionando muito bem."

Crédito, Reuters Legenda da foto, A desinformação é uma das táticas usadas na guerra

Recentemente, com a aproximação das eleições, a Wikipédia se tornou motivo de controvérsia entre políticos brasileiros, que acusaram a plataforma de enviesamento político.

A deputada Carla Zambelli, que é descrita no site como "conhecida por espalhar notícias falsas e deturpar fatos sobre a vacinação", afirmou ao jornal O Globo que já tentou mudar diversas vezes seu perfil na página, mas, após análise dos editores, seus pedidos foram rejeitados.

Segundo Jimmy Wales, "é comum observarmos um aumento no número de pessoas tentando acessar a Wikipédia e influenciá-la" próximo a períodos eleitorais.

Ele rejeita a ideia de que a enciclopédia seja enviesada e diz que a Wikipédia "faz um ótimo trabalho em tentar enxergar todos os lados".

"Tentamos apresentar as coisas de forma construtiva e de maneira razoável e justa", diz ele.

A seguir, confira os principais trechos da entrevista de Jimmy Wales à BBC News Brasil:

BBC News Brasil - A Wikipédia já foi classificada no passado como uma fonte não confiável de informação. Algumas pessoas diziam, inclusive, que não deveria ser utilizada por estudantes. Mas, afinal, para que a Wikipédia deve ser utilizada e o quanto podemos confiar nas suas informações?

Jimmy Wales - A Wikipédia é universalmente usada por estudantes — e se eles deveriam ou não utilizá-la é outra questão. Mas é uma boa fonte de informação e existem ótimos estudos acadêmicos que mostram que a qualidade é semelhante à de uma enciclopédia tradicional.

E nós normalmente avisamos os usuários quando há algum problema [com as informações]. Temos avisos para páginas que não citam fontes ou que tiveram a neutralidade contestada. Tentamos muito ser transparentes e tão corretos quanto possível.

BBC News Brasil - Mas você recomenda o uso da Wikipédia por estudantes?

Wales - Definitivamente. Acho que devemos discutir com os estudantes como usar a Wikipédia, e não se eles deveriam estar utilizando, porque obviamente eles já estão. É preciso instruí-los a sempre verificar as fontes, especialmente quando algo parece incomum ou surpreendente. Eles devem saber também que, sempre que se nota um erro, podem deixar uma nota na página ou fazer uma edição.

BBC News Brasil - Como a Wikipédia garante um espaço seguro e informações confiáveis?

Wales - Um dos conceitos centrais da nossa estratégia envolve a criação de uma comunidade forte. Nossa comunidade é muito apaixonada pela Wikipédia e por torná-la melhor.

Enquanto nas redes sociais tudo o que vemos são os assuntos mais populares sendo compartilhados diversas vezes, na Wikipédia os editores voluntários se preocupam em verificar as fontes, em garantir que elas sejam confiáveis e em entender quando uma fonte pode ser mais confiável para um tema do que para outro.

Além disso, temos um código de conduta universal. Temos regras que vetam ataques pessoais e outras coisas do tipo, porque realmente queremos que nossos voluntários se divirtam fazendo a enciclopédia. A Wikipédia não é o lugar para brigas mal-intencionadas como as que vemos em outras partes da internet.

BBC News Brasil - Você acredita que esse modelo da Wikipédia de combate à desinformação poderia ser replicado em outras plataformas ou nas redes sociais?

Wales - Sim. Creio que outras plataformas deveriam aprender muitas lições com a Wikipédia. Colocar o controle genuíno da plataforma nas mãos dos melhores membros da comunidade, por exemplo, é uma técnica muito poderosa. Mas ao invés disso, as redes sociais estão tentando contratar moderadores para controlar tudo e realmente não está funcionando muito bem. Em vez disso, eles deveriam identificar os melhores membros da comunidade e trabalhar com eles.

Reconheço que é uma questão complexa. Uma das grandes diferenças entre os dois casos é que estamos tentando escrever uma enciclopédia, e não ser uma plataforma aberta, de liberdade de expressão, então nosso trabalho é um pouco mais fácil. As pessoas não devem entrar na Wikipédia para oferecer suas opiniões, trata-se realmente de escrever uma enciclopédia.

BBC News Brasil - Na sua opinião, quais são os maiores desafios para a internet do futuro?

Wales - Um dos grandes desafios que enfrentamos é que, sob o pretexto de combater a desinformação, muitos governos estão tentando obter controle sobre a internet. Eles querem divulgar sua própria desinformação e, justamente por isso, temos que nos proteger contra regulamentações prematuras e inúteis.

Estamos começando a ver cada vez mais uma divisão da internet em diferentes países. Já não se pode acessar alguns sites em determinados países, e reduzir o fluxo de informações nunca é uma coisa boa.

Crédito, EPA Legenda da foto, O Kremlin ameaçou bloquear o acesso à Wikipédia na Rússia caso a enciclopédia digital não removesse um artigo sobre a invasão à Ucrânia

BBC News Brasil - Voluntários russos têm usado a Wikipédia como forma de tentar garantir que informações confiáveis sobre a guerra na Ucrânia estejam disponíveis na internet para toda a população. Você acredita que a plataforma tem potencial para ser uma resistência contra a censura? Isso era algo que tinha em mente quando fundou a Wikipédia?

Wales - Sim. É central para nossa missão a ideia de que o acesso à informação é um direito humano fundamental e que compartilhar informações factuais de qualidade é sempre algo muito importante.

Com relação aos governos que censuram ou bloqueiam a Wikipédia, atualmente estamos bloqueados apenas na China. Fomos bloqueados no passado na Turquia, mas lutamos contra a proibição na Justiça e vencemos no Tribunal Superior.

Recentemente, houve uma ameaça da Rússia de bloquear a Wikipédia, mas até agora isso não aconteceu. Mas um dos problemas em tentar algo assim é que todo o mundo conhece a enciclopédia e sabe que não se trata de um bloqueio contra conteúdos extremistas. Quero dizer, a Wikipédia é uma plataforma íntegra e muito popular, o que torna muito difícil para os governos decidirem bloqueá-la.

BBC News Brasil - E existe alguma maneira de negociar para impedir essa tentativa de bloquear a Wikipedia?

Wales - Nossos princípios não nos permitem fazer concessões. Sempre se pode apaziguar a situação tirando um artigo que eles não gostam do ar, mas nunca fizemos e nunca faremos isso. Permanecer forte é realmente uma parte fundamental do nosso propósito.

BBC News Brasil - Houve relatos de um editor da Wikipédia preso pela polícia de Belarus sob acusação de publicar informações "anti-Rússia". Existe alguma maneira de a plataforma proteger seus editores deste tipo de situação?

Wales - Não posso falar muito sobre este caso porque é uma situação em andamento. Mas é claro que estamos fazendo tudo o que podemos para manter nossos voluntários seguros em vários lugares do mundo.

BBC News Brasil - Com a aproximação das eleições presidenciais no Brasil, a Wikipédia se tornou uma espécie de campo de batalha entre apoiadores e opositores de alguns candidatos, que se alternam entre editar as páginas com elogios e críticas aos candidatos. Como garantir a imparcialidade das páginas, principalmente quando se trata de figuras políticas?

Wales - Em alguns períodos específicos, como a chegada das eleições, é comum observarmos um aumento no número de pessoas tentando acessar a Wikipédia e influenciá-la. Mas normalmente esses usuários acabam sendo bloqueados rapidamente pela comunidade, porque não é isso que queremos.

Tudo bem se pessoas com perspectivas diferentes entram na Wikipédia e se envolvem em discussões construtivas. Mas ficar editando as páginas repetidamente não é nada útil.

Portanto, encorajamos as pessoas que sentem que há um problema que entrem na página de discussão e iniciem uma conversa sobre o tema usando fontes confiáveis e com educação, ao invés de pressionar por uma agenda partidária.

BBC News Brasil - Políticos brasileiros acusaram a Wikipédia de ser ideologicamente desfavorável para candidatos conservadores e disseram que a grande maioria dos editores da página tem uma posição ideológica "mais progressista". O que você tem a dizer sobre isso?

Wales - Não creio que seja verdade. Em todo o mundo vemos políticos levantando diferentes tipos de preocupações e apontando coisas que eles creem ser injustas para eles. Mas, em geral, a Wikipédia faz um ótimo trabalho em tentar enxergar todos os lados. Tentamos apresentar as coisas de forma construtiva e de maneira razoável e justa.

Os políticos às vezes não veem desta maneira, então não é nada fácil. Mas não queremos que a Wikipédia seja tendenciosa ou se apresente a favor de qualquer perspectiva política específica.

BBC News Brasil - De que forma esses políticos e figuras públicas que se sentem insatisfeitos podem pedir mudanças nas informações presentes na Wikipédia?

Wales - A coisa mais fácil a se fazer é usar a página principal para postar links para diferentes fontes que podem fornecer um ponto de vista diferente. Mas essas pessoas também podem enviar um e-mail, e há voluntários que irão lidar com as coisas nos bastidores.

Tentamos oferecer caminhos diferentes para lidar com essas questões, mas se os políticos acreditam que alguma informação é injusta, eles devem escrever sobre ela em seu próprio site e explicar o problema, de forma que o conteúdo possa ser usado como fonte pela Wikipédia.

Se há informações circulando na imprensa que [essas figuras públicas] acreditam ser injustas, elas precisam responder, ou então os fatos acabarão na Wikipédia. Ou seja, precisam ser responsivas.

