Guerra na Ucrânia: Forças ucranianas dizem ter retomado controle de arredores de Kiev

Há 1 hora

Um soldado com uma metralhadora em região destruída por russos próximo à Kiev

As forças ucranianas retomaram o controle dos arredores de Kiev, a capital da Ucrânia, segundo a ministra interina da defesa do país, Hanna Malyar.

A Rússia nunca chegou a tomar a capital, mas haviam dominado cidades nos arredores. Com a saída do exército russo das principais cidades, a Ucrânia conseguiu retomar o controle, segundo Malyar.

"Toda a região de Kiev foi libertada dos invasores", disse ela neste sábado. A BBC não foi capaz de confirmar a informação de forma independente, mas verificou que as tropas russas saíram de diversas cidades na região.

Os russos abandonaram o aeroporto de Hostomel, próximo à capital, deixando para trás os destroços de enormes aviões. Mas, conforme o exército russo se retira, aumentam as evidências de mortes de civis. A BBC confirmou a morte de pelo menos dois civis em uma estrada que leva à Kiev.

Fim do Talvez também te interesse

No sul do país, russos dispersaram com violência um protesto pró-Ucrânia que acontecia em uma cidade ocupada.