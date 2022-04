Guerra na Ucrânia: médico polonês salva visão de família atingida por bombas

Ele sabia que os três precisavam ser tratados imediatamente. Mas os combates na Ucrânia fizeram com que demorasse uma semana para Olena, Nazar e Timur chegarem à Polônia.

"Eles viveram um inferno", diz o professor Rejdak. "A mãe estava completamente cega, ela só podia estender a mão para tocar seus filhos. As crianças estavam com tanta fome e cansadas quando chegaram que só comiam, dormiam e choravam".

O médico fica visivelmente emocionado ao relatar o primeiro encontro com a família. Depois recupera o tom profissional de cirurgião-chefe em um dos maiores hospitais oftalmológicos da Europa.

A equipe do professor Rejdak realizou uma cirurgia de retina e agora está planejando outras cirurgias de catarata.

Se Olena e seus meninos tivessem chegado a Lublin apenas alguns dias depois, as consequências teriam sido piores.

"Eles ficariam cegos. Quando eles chegaram era o último momento para iniciar o tratamento, já havia passado sete dias desde o acidente, e no trauma ocular o tempo é crucial."

'Agitados e com dificuldade para para dormir'

"Um psicólogo está ajudando, dando comprimidos para que eles possam dormir", explica Olena. "Eles estão melhor de saúde e passaram por muitas cirurgias. Mas eles viram a bomba cair sobre eles. Estão agitados e com dificuldade para dormir."

Esta não é a única família que precisa de ajuda. O professor Rejdak está fornecendo consultas virtuais em parceria com seus colegas na Ucrânia. Graças ao seu trabalho como professor universitário, ele tem contato conta com uma rede de especialistas. Tem estado em contato com ex-aluna, Nataliya Preys, e dá conselhos sobre quem deve ser evacuado para receber cirurgia em Lublin.