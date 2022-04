Guerra na Ucrânia: a rebelião religiosa por trás da invasão russa

A forte agressão da Rússia contra a Ucrânia teve consequências políticas, econômicas e sociais profundas e irreversíveis no país presidido por Volodymyr Zelensky.

Mas, enquanto as tropas estão lutando em solo ucraniano, um conflito menos visível também está acontecendo no país.

Muitos crentes ucranianos até mesmo pararam de orar por ele durante os cultos, símbolo mais forte de desobediência no mundo ortodoxo.

Mas por que esses sinais de revolta são importantes? Quão relevantes são eles no contexto da guerra? E por que a Ucrânia é tão crucial para a Igreja Ortodoxa Russa? Entenda aqui.

Kirill, um aliado de Putin

Atualmente, existem duas grandes comunidades ortodoxas na Ucrânia: a Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscou (UOC-MP) — que está sob a jurisdição da Igreja Ortodoxa Russa (ROC) — e a Igreja Ortodoxa Ucraniana (UOC).

Ucrânia tem terceira maior população ortodoxa do mundo, atrás da Rússia e da Etiópia

Mas, de acordo com os últimos dados oficiais, a UOC-MP continua a ser a maior do país, com cerca de 12 mil paróquias. A UOC, por sua vez, tem cerca de 7 mil.