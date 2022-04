Governo do Peru suspende toque de recolher, mas protestos seguem em Lima

Há 56 minutos

Castillo anunciou fim da medida antes do previsto, após confrontos nas ruas

O presidente peruano, Pedro Castillo, anunciou no Congresso o fim do estado de emergência que havia decretado na noite da segunda-feira (5/4) para lidar com uma onda de protestos e tumultos que se espalharam por todo o país.