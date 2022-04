O que é o Wagner Group, que enviou mercenários russos para guerra na Ucrânia

Um membro do Wagner Group na região de Donbas em 2014/15

Como surgiu o Wagner Group?

Uma investigação da BBC sobre o Wagner Group apontou para o suposto envolvimento de um ex-oficial do exército russo de 51 anos, Dmitri Utkin. Acredita-se que ele tenha fundado o Wagner e dado o nome - seu próprio antigo nome de guerra.

Ele é um veterano das guerras da Chechênia, ex-oficial das forças especiais e tenente-coronel do GRU, o serviço de inteligência militar da Rússia.

O Wagner Group entrou em ação pela primeira vez durante a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, diz Tracey German, professora de conflito e segurança do King's College de Londres.

"Acredita-se que seus mercenários sejam alguns dos 'homenzinhos verdes' que ocuparam a região", diz ela. "Cerca de 1.000 mercenários apoiaram as milícias pró-Rússia que lutavam pelo controle das regiões de Luhansk e Donetsk.

"No entanto, Wagner fornece ao governo uma força que é inegável. Wagner pode se envolver no exterior e o Kremlin pode dizer: 'Não temos nada a ver com isso'."