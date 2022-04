Guerra na Ucrânia: EUA impõem sanções às filhas de Vladimir Putin

Há 1 hora

Crédito, Reuters Legenda da foto, Katerina Tikhonova, uma das filhas de Putin, trabalha nos setores acadêmico e empresarial

Os EUA impuseram sanções a pessoas do círculo íntimo do presidente russo, Vladimir Putin, incluindo as filhas do mandatário.

A lista também inclui a família do ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e grandes bancos.

As medidas foram anunciadas após novas revelações de atrocidades cometidas por forças russas na Ucrânia, como imagens de corpos espalhados pelas ruas em Bucha, perto da capital Kiev (ou Kyiv, para os ucranianos).

A Rússia disse que as imagens foram encenadas pela Ucrânia, mas não apresentou provas.

Embora imagens de satélite mostrem que os civis foram mortos quando forças russas controlavam Bucha, Putin nesta quarta-feira (06/04) descreveu o evento como uma "provocação cínica do regime em Kiev".

Já o presidente americano, Joe Biden, disse que o massacre em Bucha foi um "crime de guerra".

"Nações responsáveis têm de se unir para que os perpetradores sejam responsabilizados", disse Biden.

Os EUA anunciaram que as filhas de Putin, Katerina Vladimirovna Tikhonova, de 35 anos, e Maria Vladimirovna Vorontsova, 36, sofreriam sanções por "serem as filhas adultas de Putin", ele próprio também alvo de sanções.

Os EUA descreveram Tikhonova como uma "executiva do setor de tecnologia cujo trabalho serve ao governo russo e à indústria de defesa".

Vorontsova, por sua vez, foi descrita como a administradora de "programas financiados pelo estado que receberam bilhões de dólares do Kremlin". Os EUA dizem que esses programas são voltados à pesquisa genética e pessoalmente supervisionados por Putin.

Ao justificar as sanções, uma autoridade do governo americano disse a jornalistas que as filhas de Putin podem estar controlando parte dos investimentos do pai.

As sanções anunciadas pela Casa Branca incluem:

medidas econômicas para banir novos investimentos na Rússia

sanções financeiras ao maior banco privado russo, o Alfa Bank, e à maior instituição financeira do país, o Sberbank

sanções às principais empresas estatais russas

sanções a autoridades do governo russo e seus familiares

Quem são as filhas de Putin

Pule Podcast e continue lendo Podcast BBC Lê A equipe da BBC News Brasil lê para você algumas de suas melhores reportagens Episódios Fim do Podcast

O presidente russo evita falar sobre as filhas. Em 2015, porém, ele deu alguns detalhes sobre elas durante uma coletiva de imprensa.

"Minhas filhas moram na Rússia e só estudaram na Rússia, tenho orgulho delas", afirmou. "Elas falam três línguas estrangeiras fluentemente. Nunca falo da minha família com ninguém."

No entanto, as identidades das filhas são conhecidas, e várias reportagens e documentos revelaram detalhes sobre a família.

As duas filhas nasceram do relacionamento de Putin com sua ex-mulher Lyudmila. Eles se casaram em 1983, quando ela era uma comissária de bordo e ele, um agente da KGB, o serviço secreto russo. O casamento durou 30 anos e foi rompido em 2013.

Putin disse que foi uma decisão consensual, já que ambos raramente se viam por conta da agitada agenda de trabalho do mandatário.

A filha mais velha, Maria Vorontsova, nasceu em 1985 e estudou Biologia na Universidade de São Petersburgo e medicina numa universidade de Moscou.

Crédito, AFP Legenda da foto, Maria (à esquerda) vota com os pais na eleição russa de 2007

Hoje Vorontsova trabalha como pesquisadora especialista no sistema endócrino. Ela é citada como integrante do Centro de Pesquisa Endocrinológica em Moscou.

Ela é ainda empresária - a BBC Russia, o serviço da BBC em russo, a identificou como uma das donas de uma empresa que está construindo um grande centro de medicina.

Vorontsova é casada com o empresário holandês Jorrit Joost Faassen, que já trabalhou na estatal russa de energia Gazprom.

A outra filha, Katerina Tikhonova, tem uma presença pública maior que a irmã por causa de seus talentos como dançarina. Ela ficou em quinto lugar numa competição internacional de dança em 2013.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Tikhonova ganhou os holofotes por seu desempenho como dançarina

Naquele ano, ela se casou com Kirill Shamalov, filho de um amigo de longa data de Putin. O casamento foi celebrado num resort de esqui perto de São Petersburgo.

Shamalov foi sancionado pelos EUA em 2018 por seu papel no setor de energia russo. Segundo o Tesouro americano, a fortuna do empresário cresceu vertiginosamente após o casamento. Hoje, porém, os dois estão separados.

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.