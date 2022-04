Cobertor, baralho e navalha: os curiosos itens do Titanic que vão a leilão

Há 1 hora

Entre os itens, um cobertor da companhia do Titanic e cartas para o lendário ator Errol Flynn

Vários itens pertencentes a sobreviventes do Titanic serão leiloados em Belfast, Irlanda do Norte, no final deste mês.