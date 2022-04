Guerra na Ucrânia: ‘Meu pai foi executado na minha frente’, diz menino de 14 anos

Há 11 minutos

Nesse momento, disse o adolescente, o soldado atirou em sua mão esquerda, e ele também caiu. Enquanto estava no chão, conta, foi baleado novamente, desta vez no braço.

A BBC não conseguiu checar de forma independente os detalhes do relato de Yuriy, mas a história vem à tona à medida que crescem as evidências de atrocidades cometidas pelas forças russas enquanto controlavam Bucha e outras cidades ao norte de Kiev.

Somente em Bucha, corpos de homens mortos foram encontrados na rua, muitos com vários e profundos ferimentos. Alguns foram baleados na têmpora, característica de execução. Outros tinham as mãos ou pernas amarradas atrás das costas. Alguns foram claramente atropelados por tanques.

"Meu filho me implorou para eu não ir atrás dele", disse Alla. "Ele disse que os soldados iriam me matar também."

Na manhã seguinte, Alla pediu ajuda à mãe. Usando lenços brancos, eles foram ao local do tiroteio. Sua mãe conversou com soldados russos e eles conseguiram passar. Eles finalmente recolheram o corpo de Ruslan e o trouxeram para casa.

Uma fotografia do corpo parcialmente coberto, tirada por Alla e compartilhada com a BBC, parece confirmar o testemunho de Yuriy. Mostra um ferimento de bala no lado direito do peito, próximo ao coração.