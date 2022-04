Quem é Kim Yo-jong, a 'irmã misteriosa' do líder norte-coreano?

Muitas vezes descrita como "misteriosa", ela aparece com frequência ao lado do irmão, o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Vista mais nos bastidores, Kim Yo-jong ganhou os holofotes nesta semana ao anunciar que Pyongyang retaliaria com armas nucleares se a Coreia do Sul lançasse um ataque preventivo.

"Se a Coreia do Sul optar por um confronto militar com a gente, nossa força de combate nuclear terá inevitavelmente que cumprir seu dever."

Neste vídeo, você vai conhecer um pouco da trajetória de Kim Yo-jong, que tem um papel-chave no departamento de propaganda do partido único norte-coreano e é membro suplente do Politburo, o comitê executivo do partido.