O que é o Conselho de Direitos Humanos da ONU, do qual a Rússia foi suspensa

China, Cuba, Síria e Belarus estavam entre os que votaram contra a moção. Brasil, México, Índia, Egito e África do Sul estavam entre as nações que se abstiveram.

O que é o Conselho de Direitos Humanos da ONU

Formado originalmente por 47 representantes de Estados-membros, o objetivo do Conselho é o fortalecimento e a proteção dos direitos humanos em todo o mundo, discutindo situações de violações de direitos humanos e fazendo recomendações, além de poder oferecer respostas práticas (como ajuda humanitária) às emergências de direitos humanos.

De acordo com a ONU, a característica mais inovadora do Conselho de Direitos Humanos é a Revisão Periódica Universal.

"Este mecanismo único envolve uma revisão dos registros de direitos humanos de todos os 193 Estados-membros da ONU a cada quatro anos. A Revisão é um processo cooperativo, orientado pelo Estado, que oferece a oportunidade para cada país apresentar medidas tomadas e os desafios a serem enfrentados para melhorar a situação dos direitos humanos em seu território e cumprir as suas obrigações internacionais. A revisão é projetada para garantir a universalidade e a igualdade de tratamento para todos os países", diz o site da Organização das Nações Unidas.

A Assembleia-Geral da ONU tem o direito de suspender os direitos e privilégios de qualquer membro do Conselho, desde que considere que cometeu continuadamente violações flagrantes e sistemáticas dos direitos humanos durante o seu mandato.

A Rússia não é o primeiro país a ser expulso do Conselho de Direitos Humanos. Há 11 anos, a Líbia também perdia seu direito de participação pela repressão aos protestos populares no país por parte do regime político de Muammar Khadafi.