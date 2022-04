Guerra na Ucrânia: o que se sabe sobre ataque que matou ao menos 50 em estação de trem

Há 40 minutos

Vítima do ataque na manhã desta sexta na cidade de Kramatorsk, leste ucraniano

O prefeito da cidade, Oleksander Honcharenko, disse à BBC que o disparo ocorreu às 10h30 da manhã e havia cerca de 4.000 pessoas na estação, à espera do primeiro trem.

Pavlo Kyrylenko, governador do oblast (região) de Donetsk, afirmou que 38 pessoas morreram no local. No total, 98 foram levados para hospitais - 16 eram crianças, e havia 46 mulheres e 36 homens.