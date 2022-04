Por dentro de Chernobyl: 'roubamos combustível russo para evitar catástrofe'

Yogita Limaye

Da BBC News em Chernobyl (Ucrânia)

Há 1 hora

Legenda da foto, O engenheiro Valeriy Semonov disse que se esforçou para encontrar combustível para manter gerador funcionando

A antiga usina nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia, foi tomada pelas forças russas no primeiro dia da invasão. Agora está de volta ao controle da Ucrânia. A repórter Yogita Limaye, da BBC, está entre os primeiros jornalistas a ver Chernobyl desde que os russos partiram:

Na tarde de 24 de fevereiro, forças russas cercaram Chernobyl com tanques e veículos blindados, entrando na Ucrânia a partir da fronteira bielorrussa, a apenas 16 km de distância.

Cerca de 170 guardas nacionais ucranianos que protegiam a fábrica foram levados para o porão e mantidos em cativeiro lá. Em seguida, soldados russos revistaram as instalações em busca de armas e explosivos.

Engenheiros, supervisores e outros técnicos foram autorizados a continuar trabalhando. Nos dois dias seguintes, equipes da agência russa de energia atômica Rosatom foram trazidas.

A equipe de Chernobyl estava interessada em manter o controle da manutenção do local - não é uma estação de energia em funcionamento, mas resíduos radioativos são armazenados no local do pior desastre nuclear do mundo. Bilhões de dólares foram gastos desde o acidente em 1986 para limpar e conter mais contaminação. Se as condições no local não forem monitoradas adequadamente, há um grande risco de liberação de material nuclear.

"Eles (russos) queriam saber como a instalação era administrada. Eles queriam informações sobre todos os procedimentos, documentos e operações. Eu estava com medo porque o questionamento era constante e às vezes forçado", disse Oleksandr Lobada, supervisor de segurança de radiação na estação.

Legenda da foto, Oleksandr Lobada diz que os russos que tomaram Chernobyl queriam detalhes completos sobre a administração do local

No último andar do edifício principal da usina estão as salas-chave de onde o local é controlado, localizadas em ambos os lados de uma passagem longa e estreita. Algumas das salas estavam trancadas. Quando os russos não encontraram as chaves, invadiram as salas, cortando a parte da porta em que a fechadura estava encaixada.

"Tivemos que negociar constantemente com eles e nos esforçar para não ofendê-los, para que eles permitissem que nosso pessoal gerenciasse as instalações", disse o engenheiro Valeriy Semonov.

Quando a energia da estação foi cortada por três dias, Valeriy disse que se esforçou para encontrar combustível para manter o gerador funcionando, até mesmo recorrendo a roubar um pouco dos russos.

"Se tivéssemos perdido energia, poderia ter sido catastrófico", explicou Oleksandr. "O material radioativo poderia ter sido liberado. A escala disso, você pode imaginar. Eu não estava com medo pela minha vida. Eu estava com medo do que aconteceria se eu não estivesse lá monitorando a usina. Eu estava com medo do que poderia ser uma tragédia para a humanidade."

A área atrás da planta chamada "Floresta Vermelha" é um dos lugares mais radioativos da Terra. Imagens de drones divulgadas pelos militares ucranianos mostram que soldados russos cavaram trincheiras e até ficaram lá. Isso também foi confirmado à BBC por funcionários da estação.

É uma evidência de quão pouco os soldados sabiam sobre segurança nuclear.

A Energoatom, agência estatal de energia nuclear da Ucrânia, disse que os soldados russos foram expostos a "doses significativas" de radiação.

Do lado de fora do sarcófago que protege o reator nuclear danificado, soldados russos empilharam sacos de areia atrás dos quais poderiam se esconder se atacados. Valeriy zombou disso, dizendo que os militares ucranianos não sonhariam em atirar em um reator nuclear.

No porão do edifício principal, estão os dormitórios que foram completamente saqueados. O chão está cheio de tapetes, colchões, roupas, sapatos e outros pertences pessoais da guarda nacional ucraniana que foi mantida lá. Autoridades de Chernobyl dizem que soldados russos saquearam o que puderam quando partiram e também levaram membros da guarda nacional com eles.

Legenda da foto, Salas onde membros da guarda nacional ucraniana foram mantidos em cativeiro estão cheios de tapetes, colchões, roupas, sapatos e outros pertences pessoais.

"Conseguimos manter o local seguro. Mas é preocupante que tenham levado 169 de nossos militares", disse Valeriy.

Não está confirmado onde os homens estão detidos, mas a equipe de Chernobyl acredita que eles estejam na Rússia.

Petro Poroshenko, ex-presidente da Ucrânia, visitou Chernobyl na sexta-feira com alimentos e outros suprimentos para o pessoal da usina. O acesso a ela acaba de ser aberto por meio de um caminho alternativo. A ponte para Chernobyl foi explodida para impedir o avanço da Rússia.

Legenda da foto, Petro Poroshenko, (esquerda), ex-presidente da Ucrânia, visitou Chernobyl logo após o acesso ser aberto novamente

Poroshenko tem um alerta para o mundo.

"Temos certeza de que amanhã as tropas russas não podem aparecer aqui? Minha resposta seria não. Putin é completamente imprevisível. E a fumaça nuclear não é limitada por fronteiras. Ela pode atingir a Europa Oriental, a Europa Central e até a Grã-Bretanha. O risco de contaminação da Europa é muito alto, enquanto a Rússia continua esta guerra."

Reportagem adicional de Imogen Anderson.

