Embargo total a petróleo russo poderia parar guerra na Ucrânia, diz ex-assessor de Putin

Há 1 hora

Illarionov disse que a Rússia "não levou a sério" as ameaças de outros países de reduzir a compra de energia.

No ano passado, os preços em alta significaram que as receitas de petróleo e gás representaram 36% dos gastos do governo russo.