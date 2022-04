Rainha Elizabeth 2ª diz que covid a deixou 'cansada e exausta'

A monarca fala sobre sua experiência com o vírus durante uma visita virtual ao hospital

A rainha Elizabeth 2ª revelou que ficou "muito cansada e exausta" após contrair o vírus da covid-19, no início deste ano.

A rainha, que tem 95 anos, participava de uma visita virtual a um hospital e descreveu sua experiência a um ex-paciente do vírus, que havia perdido seu pai e irmão para a doença.

A visita virtual ao Royal London Hospital na semana passada marcou a abertura oficial de uma unidade batizada com o nome da rainha — Queen Elizabeth.

Durante a videochamada com o Royal London Hospital, a rainha disse que a doença "deixa a pessoa muito cansada e exausta, não é?"

"Esta pandemia é horrível", disse a rainha em conversa com o ex-paciente Asef Hussain e sua esposa Shamina.

Hussain foi o terceiro membro de sua família internado no hospital com o vírus em dezembro de 2020. Enquanto estava lá, seu irmão e seu pai morreram. Depois de ter passado sete semanas em um ventilador respiratório, ele ainda está se recuperando e usa uma máquina portátil de oxigênio.

O ex-paciente Asef Hussain e sua esposa Shamina conversam com a rainha durante a videochamada

A rainha também conversou com funcionários do hospital e ouviu histórias sobre como eles lidaram com a enorme quantidade de pacientes de covid.