Eleições na França: por que desta vez não será tão fácil para Macron vencer Le Pen no segundo turno

Há 2 horas

Macron venceu Le Pen no segundo turno em 2017 por 32 pontos percentuais de diferença

O segundo turno das eleições presidenciais na França, marcado para o próximo dia 24 de abril, se desenha como uma espécie de reprise do pleito de 2017, quando Emmanuel Macron bateu a candidata da direita radical Marine Le Pen.

As projeções para os resultados do primeiro turno, que aconteceu no último domingo (10/4), mostram como o voto útil reescreveu o mapa eleitoral.