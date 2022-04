A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Como avanço de Le Pen fez esquerda, centro e direita virarem pró-Macron na França

Há 1 hora

Marine Le Pen, mesma candidata da direita radicial que perdeu para Macron em 2017, chega com mais força no segundo turno das eleições presidenciais francesas desde ano.

Macron liderou o primeiro turno com cerca de 28% dos votos, segundo as projeções, desempenho melhor do que o previsto nas últimas pesquisas, nas quais o atual presidente vinha caindo progressivamente.