Ucrânia: as imagens do maior avião do mundo após ser destruído por bombardeio russo

Há 9 minutos

O Ministério da Defesa ucraniano divulgou imagens do que restou do aeroporto de Hostomel após recuo das tropas russas.

Elas mostram o maior avião do mundo, o cargueiro Mryia – nome que significa “sonho” em ucraniano – destruído após uma batalha pelo aeroporto no último dia 27 de fevereiro.

Para consertar a aeronave, serão necessários mais de US$ 3 bilhões (mais de R$ 14 bilhões), de acordo com a estatal de defesa ucraniana Ukroboronprom - a empresa diz que buscará fazer com que o Estado russo pague pelo reparo.