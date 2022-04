O banqueiro condenado por incluir clubes de strip-tease nas despesas corporativas

Há 14 minutos

O interesse público no caso foi tamanho que o julgamento foi transferido de um tribunal de Zurique para uma sala de concertos.

Vincenz, que foi presidente-executivo do Raiffeisen Bank, e um corréu, vão recorrer da decisão.

De acordo com os promotores, Vincenz e o ex-chefe de uma empresa de cartões de crédito, Beat Stocker, pagaram dezenas de despesas pessoais com o dinheiro do banco.