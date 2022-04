Polícia prende suspeito de ataque no metrô de NY

Na manhã de quarta-feira (13/4), autoridades disseram que James era o único suspeito do tiroteio, no qual 23 pessoas ficaram feridas ao todo.

O suposto atirador foi ligado ao ataque por meio de uma van alugada. A chave do veículo foi encontrada no local.James teria sido detido pela polícia enquanto caminhava pelas ruas de Manhattan.

Como foi o ataque?

De acordo com a polícia, o suspeito detonou duas granadas de fumaça e abriu fogo com um revólver na estação da rua 36, no Brooklyn.

Bombeiros foram acionados porque havia fumaça no metrô. Ao chegarem no local, encontraram as vítimas feridas. Fotos do local mostram passageiros ensanguentados caídos no chão da estação.