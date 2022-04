Guerra na Ucrânia: O que embasa acusações de genocídio russo contra ucranianos

George Wright

Da BBC News

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Presidente Zelensky visitou Bucha e diz que o que aconteceu lá é genocídio

As atrocidades cometidas pelas forças russas na Ucrânia provocaram acusações generalizadas de crimes de guerra - com algumas vozes argumentando que Moscou foi ainda mais longe.

"Isso é um verdadeiro genocídio, o que tem sido visto aqui", disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em Bucha, onde pelo menos 500 pessoas foram encontradas mortas desde que os russos partiram.

O primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, concorda que os assassinatos em Bucha e outras cidades próximas à capital Kiev "devem ser chamados de atos de genocídio e tratados como tal".

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que os ataques a civis em Bucha não "parecem muito aquém do genocídio".

Por sua vez, o presidente dos EUA, Joe Biden, também acusou as forças russas de cometer atos de "genocídio" na Ucrânia. Ele disse que o presidente russo, Vladimir Putin, estava tentando "eliminar a ideia" de uma identidade ucraniana.

Mas muitos países pararam de usar a palavra para descrever o que está acontecendo na Ucrânia. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse estar relutante em usar o termo e alertou contra uma "escalada de retórica".

Há razão para acusar as forças russas de cometer o que foi chamado de "crime de todos os crimes"?

O que é genocídio?

O genocídio é amplamente visto como o mais grave crime contra a humanidade.

É definido como um extermínio em massa de um determinado grupo de pessoas - por exemplo, o assassinato de 6 milhões de judeus no Holocausto da Segunda Guerra Mundial.

A Convenção sobre Genocídio da ONU define genocídio como cometer qualquer um dos seguintes atos "com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso":

-Matar membros do grupo

-Causar danos físicos ou mentais graves a membros do grupo

-Infligir deliberadamente ao grupo condições de vida calculadas para provocar sua destruição física total ou parcial

-Impor medidas com a intenção de prevenir nascimentos dentro do grupo

-Transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo

A Rússia cometeu genocídio na Ucrânia?

Pule Podcast e continue lendo Podcast BBC Lê A equipe da BBC News Brasil lê para você algumas de suas melhores reportagens Episódios Fim do Podcast

Não há um consenso sobre isso.

Eugene Finkel, professor associado de assuntos internacionais da Universidade Johns Hopkins, acredita que o genocídio está em andamento na Ucrânia. Ele diz que há evidências de assassinatos, realizados em Bucha e outras regiões, de pessoas apenas pelo fato de por serem ucranianos.

"Não é apenas matar pessoas, é atingir um grupo de identidade nacional", diz ele.

No entanto, é a retórica vinda de Moscou que se transforma em uma intenção genocida, diz Finkel.

Ele aponta para um artigo intitulado "O que a Rússia deve fazer com a Ucrânia?", publicado na semana passada pela agência de notícias estatal russa Ria.

O artigo argumenta que a Ucrânia "é impossível como Estado-nação" e até mesmo seu nome "aparentemente não pode ser mantido". A elite nacionalista ucraniana "precisa ser liquidada, sua reeducação é impossível", argumenta o redator do artigo, Timofei Sergeytsev.

Ele baseia a teoria dele na afirmação infundada de que a Ucrânia é um estado nazista, argumentando que uma parte significativa da população também é culpada porque são "nazistas passivos" e, portanto, cúmplices. Após uma vitória russa, essas pessoas deveriam ser reeducadas com duração de pelo menos uma geração. E isso "inevitavelmente significaria desucranização".

"Para mim, a mudança de tom nas últimas semanas na Rússia, especialmente entre as elites, foi o ponto de inflexão que chamamos de limiar de intenção. Não apenas para destruir o Estado, mas para destruir uma identidade", diz Finkel.

"O objetivo da guerra é a desucranização... eles não estão focando no Estado, eles estão focando nos ucranianos."

Crédito, Reuters Legenda da foto, Um funcionário do serviço funerário senta-se ao lado de corpos de civis em Bucha

Gregory Stanton, presidente-fundador do Genocide Watch, diz que há provas "de que o exército russo está de fato pretendendo destruir, em parte, o grupo nacional ucraniano".

"É por isso que eles estão mirando em civis. Eles não estão mirando apenas em combatentes e militares."

Ele diz que as alegações do presidente Putin no período que antecedeu a invasão, de que a guerra de 8 anos no leste da Ucrânia parecia um genocídio, foram o que alguns estudiosos chamam de "espelhamento".

"Muitas vezes o perpetrador do genocídio acusará o outro lado - as vítimas-alvo - de pretender cometer genocídio antes, de fato, e o perpetrador então o faz. Foi o que aconteceu neste caso."

'Evidências ainda não são fortes o suficiente'

Mas outros especialistas no campo do genocídio dizem que é muito cedo para incluir as atrocidades russas nessa categoria.

De acordo com Jonathan Leader Maynard, professor de política internacional no King's College London, a evidência ainda é muito pouco clara sob a estrita redação da Convenção do Genocídio.

Isso não significa necessariamente que o genocídio não esteja ocorrendo - ele diz que é "muito claro" que as atrocidades estão acontecendo - apenas a barra ainda não está clara.

"É possível que essas atrocidades sejam genocidas ou possam escalar no futuro para um genocídio, mas as evidências ainda não são fortes o suficiente", diz ele.

No entanto, ele aponta para a retórica "profundamente preocupante" do presidente da Rússia, negando a existência histórica da Ucrânia como uma nação independente. Isso ilustra uma "maneira genocida de pensar", diz ele, onde Vladimir Putin acredita que a Ucrânia "não é real, então eles não têm o direito de existir".

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Putin tem, em discursos, rebaixado a existência da Ucrânia como uma nação independente

O risco de genocídio está aumentando devido a esse tipo de pensamento, diz ele. "Mas não podemos presumir automaticamente que essa retórica levará a ações realizadas no campo".

Para Philippe Sands, parece haver indícios de crimes de guerra. Na visão dele, o ataque a civis e o cerco da cidade portuária de Mariupol parecem ser um crime contra a humanidade.

No entanto, o professor Sands, que é diretor do Centro de Cortes e Tribunais Internacionais da University College London, diz que, para provar o genocídio sob a lei internacional, um promotor deve estabelecer a intenção de destruir um grupo, no todo ou em parte. E os tribunais internacionais estabeleceram um limite muito alto para provar isso.

A intenção pode ser estabelecida por evidências diretas, nas quais os perpetradores dizem que estão matando pessoas para destruir o grupo. Mas o professor Sands acredita que é improvável que isso exista no caso da Ucrânia.

A intenção também pode ser identificada a partir de um padrão de comportamento, "mas essa é uma decisão difícil", acrescenta. Ainda não se sabe o suficiente das intenções dos russos, que supostamente cometeram atrocidades.

"Ir a uma aldeia e executar uma proporção significativa de homens adultos de um grupo nacional ou religioso em uma base aparentemente sistemática - se foi o que aconteceu em Bucha - pode ser um indicador de intenção genocida", diz ele.

"Mas, neste estágio, não temos provas suficientes para saber o que exatamente aconteceu e por quê. Acho que é certo estar extremamente alerta aos sinais de intenção genocida, à medida em que a guerra se move para o leste da Ucrânia e se torna cada vez mais brutal."

Alex Hinton, diretor do Centro para o Estudo do Genocídio e Direitos Humanos da Universidade Rutgers, diz que crimes de guerra e crimes contra a humanidade certamente parecem estar ocorrendo na Ucrânia por meio de bombardeios e ataques contra civis.

O presidente Putin está exibindo uma retórica genocida, diz Hinton, mas isso precisará estar claramente ligado às atrocidades no local para provar a intenção genocida.

"Eu não diria que isso é genocídio como o (presidente) Zelensky afirmou, mas eu diria que os sinais de alerta estão lá. A ameaça de risco é muito alta", diz ele.

Se a Rússia está ou não cometendo genocídio não deve influenciar o que Alex Hinton vê como atrocidades claras cometidas pelas forças russas na Ucrânia.

"Sabemos que crimes de atrocidade estão ocorrendo e isso obriga uma ação. Não deveria ser um caso em que achamos que tem que ser genocídio para fazer mais."

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.