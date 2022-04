Países compram petróleo e gás da Rússia com 'dinheiro de sangue', diz Zelensky à BBC

Há 34 minutos

Em entrevista à BBC, o presidente Zelensky destacou a Alemanha e a Hungria, acusando os países de bloquear os esforços para embargar as vendas de recursos energéticos pelas quais a Rússia deve faturar até US$ 326 bilhões (cerca de R$ 1,5 trilhão) neste ano.

Líderes políticos da Ucrânia têm se mostrado frustrados com o governo de Berlim, que apoiou algumas sanções contra a Rússia, mas até agora resistiu aos apelos para apoiar ações mais duras contra as vendas de petróleo e gás russos.

Diálogo difícil

Nas últimas semanas, as tropas russas se retiraram da capital da Ucrânia, Kiev, e de outros pontos do centro e do norte do país, aparentemente abandonando uma tentativa de tomar toda a Ucrânia à força.