‘Covid zero’: China força moradores de Xangai a se mudar para abrir centros de quarentena em suas casas

Há 39 minutos

Quem testa positivo é colocado imediatamente em quarentena. Mas, com mais de 20 mil novos casos por dia, as autoridades estão lutando para encontrar espaço suficiente para o confinamento.

A extensão do bloqueio sobrecarregou os serviços de entrega, sites de mercearias e até a distribuição de suprimentos do governo.

Segundo o correspondente da BBC News em Xangai Robin Brant, após três semanas de confinamento, as pessoas estão com raiva.

A medida segue relatos de que partes do setor manufatureiro da China podem ter que fechar em breve, pelo menos temporariamente, porque as empresas não têm conseguido obter componentes essenciais de Xangai.

He Xiaopeng, presidente da fabricante de veículos elétricos XPeng, disse que, se o trabalho não recomeçar em Xangai em maio, todas as fábricas de automóveis em todo o país podem ter que parar de operar.

A China é uma das últimas nações remanescentes ainda comprometidas com a erradicação da covid-19, em contraste com a maior parte do mundo que está tentando conviver com o vírus.