'Quem dominar o ar vence a guerra': a dura batalha para controlar o céu da Ucrânia

Há 22 minutos

Grande parte do foco da guerra na Ucrânia até agora tem sido sobre a batalha no solo — mas a luta para dominar o céu é tão importante quanto.

Defender o céu da Ucrânia dos ataques russos tem sido um grande desafio. Um outro oficial de defesa aérea ucraniana comparou esse esforço a usar uma raquete mata-moscas com buracos no meio.

Mas apesar dessas perdas, as defesas aéreas que sobreviveram foram utilizadas com algum êxito.

A Rússia já tinha uma vantagem significativa no ar, porque despachou mais que o triplo de caças do que a Ucrânia.

A Ucrânia sabe que a Rússia tem vantagem no ar. Por isso, pediu repetidas vezes para que as nações ocidentais fechem seus espaços aéreos.

Falta de armas

Justin Bronk, principal pesquisador sobre a Força Aérea do Royal United Services Institute, na Inglaterra, diz que a Rússia provavelmente terá maior liberdade de acesso ao céu sobre a região do que no resto do país por causa da proximidade com o espaço aéreo controlado pela Rússia.