Suécia tem onda de protestos violentos após queima do Corão

Há 41 minutos

A violência foi desencadeada por uma série de comícios organizados pelo líder político Rasmus Paludan. Ele diz que queimou uma cópia do livro sagrado do Islã e que quer fazê-lo novamente.

No último dia 16 de abril, veículos, incluindo um ônibus, foram incendiados na cidade de Malmo, no sul do país, durante uma manifestação da direita radical.