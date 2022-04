Americano é indenizado em R$ 2,1 milhões por festa de aniversário surpresa no escritório

Há 1 hora

De acordo com a ação movida no condado de Kenton, em Kentucky, Berling - que sofre de transtornos de ansiedade - pediu a seu gerente que não comemorasse seu aniversário no trabalho como normalmente acontece com os funcionários, pois poderia resultar em um ataque de pânico e traria de volta memórias de infância desconfortáveis.