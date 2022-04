'Segunda fase da guerra': ​​Ucrânia diz que Rússia começou grande ofensiva em Donbas

Há 48 minutos

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse na segunda-feira (18/4) que as forças russas lançaram uma nova ofensiva de grande escala no leste da Ucrânia.

"Agora podemos confirmar que as tropas russas iniciaram a batalha por Donbas, que estão preparando há muito tempo. Uma grande parte do Exército russo está agora engajada nesta ofensiva", disse o presidente.

No final de março, um mês após o início da invasão da Ucrânia, Moscou declarou o fim da primeira fase de sua ofensiva e anunciou que concentraria seus esforços na "liberação completa" da região de Donbas, no leste do país.

"Mísseis de alta precisão lançados do ar destruíram 16 instalações militares ucranianas durante a noite, incluindo cinco postos de comando inimigos, uma instalação de armazenamento de combustível e três depósitos de munição, além de pessoal e equipamentos militares", disse o porta-voz do Ministério da Defesa ucraniano, Igor Konashenkov.

Autoridades ucranianas disseram que houve oito mortes de civis em Donbas e outras nove no norte e oeste do país.

Um 'inferno'

O secretário do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, Oleksiy Danilov, disse na segunda-feira que a Rússia tentou romper as defesas da Ucrânia "quase ao longo de toda a frente nas regiões de Donetsk, Luhansk e Kharkiv".

Ele disse que as forças russas capturaram a cidade de Kreminna, localizada a cerca de 50 km de Kramatorsk, mas disse que as forças ucranianas estão "mantendo a linha" em outras áreas.

Conclave ocidental

Parte do mais recente pacote de ajuda militar de US$ 800 milhões dos EUA — que inclui helicópteros e veículos blindados — chegou às fronteiras da Ucrânia no domingo, segundo uma autoridade do Pentágono.